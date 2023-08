Grundschüler werden zu Nachwuchsgärtnern: Kinderhort holt Kinder weg vom Bildschirm

Ab an die Luft

Von Dominik Stallein schließen

Im Garten des Klein-Anwesens werden Grundschüler zu Gärtnern. Beim Projekt des integrativen Horts steht die Zeit im Freien und der Gemüseanbau im Vordergrund.

Wolfratshausen – Britney mag keinen Kohlrabi. Ihre Freunde aus der Hortgruppe stehen aber Schlange, als Maria Harrer den gesunden Snack in kleine, mundgerechte Stücke schneidet. Sie lehnt an einem Holztrog. Gebaut hat ihn der neunjährige Sebastian mit seinen Kumpels und einer Pädagogin aus dem integrativen Kinderhort an der Grundschule Wolfratshausen. Es ist eins von mehreren Hochbeeten, die im Garten des Klein-Anwesens von den Hortkindern gepflegt, bepflanzt und regelmäßig abgeerntet werden. So wie den Kohlrabi, den Hortchefin Harrer aus dem Beet gezogen und von den Resten der Erde befreit hat.

Grundschüler werden zu Nachwuchsgärtnern: Kinderhort holt Schüler weg vom Bildschirm

Während die meisten Kinder auf ihr Stückchen warten, hat sich ein Mädchen davon geschlichen. Sie knibbelt eine rote Johannisbeere vom Strauch und schiebt sie sich in den Mund – mit einem schelmischen Grinsen.

„Wir ernten fast jedes Mal etwas, wenn wir hier sind“, sagt Robin. Der Achtjährige kommt einmal pro Woche mit seiner Gruppe in den Garten. Davor erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben im Hort. Jeden Tag darf eine andere Gruppe der integrativen Einrichtung an der Bahnhofstraße Unkraut entfernen, die Beete gießen, Blätter zupfen und natürlich die Ernte schnabulieren. Was davon den Kindern am meisten Spaß macht, erklärt sich von selbst: Zumindest für die meisten ist es das Probieren von Obst und Gemüse. Einer der Buben hat eine andere Lieblingsbeschäftigung: Er beobachtet die Regenwürmer, die sich durch das Erdreich unter dem Kohl schlängeln.

KJFV Wolfratshausen initiiert Gartenprojekt: Schüler pflanzen eigenes Gemüse

Wie viel Erfahrung die Nachwuchsgärtner mit der Pflanzenaufzucht mitbringen, ist ganz unterschiedlich. „Ich habe bei meinem Onkel im Garten manchmal mitgeholfen“, sagt Sebastian. Andere Kinder haben ihren grünen Daumen bisher noch nie einsetzen dürfen. Vor etwa eineinhalb Monaten machten sie ihre ersten gärtnerischen Gehversuche. Da wurde der Hortgarten des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) Wolfratshausen in Betrieb genommen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Kinder pflanzten vor allem Obst und Gemüse an, das jetzt nach und nach reif wird. So wie die „Ufo-Zucchini“. So nennen die Kinder die Gewächse wegen ihrer runden Form. Daneben wachsen Zucchini, die keinen Spitznamen verdienen, die aber immerhin schon dicker sind als die Arme der meisten Kinder. Es gibt aromatische Tomaten und süße Erdbeeren. „Karotten, Petersilie, Rosmarin“, zählt Sebastian auf und deutet auf die grünen Zweige. Heidelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. „Wir haben ganz schön viel“, fasst Robin zusammen.

„Cool, rauszukommen“: Grundschüler in Wolfratshausen genießen die Zeit im Garten

In den Garten des Klein-Anwesens kommen die Schüler am Nachmittag nicht nur zur Pflanzenpflege. Zwei Mädchen haben es sich in einer Hängematte und einem Hängestuhl im Schatten des Hauses gemütlich gemacht. Vier Jungs gönnen sich eine Abkühlung aus dem Gartenschlauch, mit dem sie zuvor die Hochbeete gewässert haben. „Für die Kinder ist es cool, regelmäßig rauszukommen“, sagt Maria Harrer. Dazu lernen sie wie nebenbei noch etwas übers Gärtnern – oder sie probieren kulinarische Neuheiten wie Britney den Kohlrabi.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.