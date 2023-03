Grundsteuererklärung: So lassen sich laut Finanzamt Wolfratshausen Fehler vermeiden

Eigentum verpflichtet: Alle Grundstücksbesitzer müssen eine Grundsteuerklärung abgeben. © Jens Büttner/Dpa

Der Freistaat Bayern hat die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung verlängert. Das Finanzamt Wolfratshausen gibt Tipps, wie sich Fehler in der Erklärung vermeiden lassen.

Wolfratshausen – Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft müssen eine Grundsteuererklärung bei ihrem zuständigen Finanzamt abgegeben. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Bemessungsgrundlage für verfassungswidrig erklärte. Der Freistaat Bayern hat die Abgabefrist um weitere drei Monate verlängert. Sie läuft nun bis 30. April. Wegen des Sonn- und Feiertags endet sie mit Ablauf des 2. Mai.

Damit die Erklärungen einfach, schnell und korrekt abgegeben werden können, weist das Wolfratshauser Finanzamt nochmals auf die häufigsten Fehler hin, die zu einer hohen Grundsteuer führen und leicht vermieden werden können.

Bei Garagen

Bürger nennen häufig die Nutzfläche ihrer Garage vollständig, ohne den Freibetrag von 50 Quadratmetern zu berücksichtigen, so das Finanzamt. Nur in den seltensten Fällen aber wird dieser Freibetrag überschritten. In diesen Fällen ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag von 50 Quadratmetern übersteigt. Ist die Fläche aller Garagen insgesamt etwa nur 25 Quadratmeter groß, so sind null Quadratmeter einzutragen. Stellplätze im Freien und Carports müssen generell nicht eingetragen werden.

Bei Nebengebäuden

Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, werden oftmals vollständig angegeben, ohne dass der Freibetrag von 30 Quadratmetern berücksichtigt wird. Dabei werden untergeordnete Nebengebäude (Schuppen oder Gartenhaus) in der Nähe des dazugehörigen Wohnhauses oder der Wohnung nur angesetzt, wenn die Gebäudefläche größer als 30 Quadratmeter ist. Es ist nur die Fläche aller Nebengebäude zusammengenommen als Nutzfläche anzugeben, die den Freibetrag von 30 Quadratmetern übersteigt. Ansonsten gilt wieder: die Null eintragen.

Bei Wohngebäuden

Bürger machen bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohnzwecken dienen, oftmals Angaben zur Nutzfläche, obwohl nur die Wohnfläche anzugeben ist. Die Berechnung der Wohnfläche eines ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes richtet sich nach der Wohnflächenverordnung. Danach gehören Zubehörräume (Kellerräume, Waschküchen, Heizungsräume) nicht zur Wohnfläche. Anders ist es bei entsprechenden Einliegerwohnungen im Keller. Hier zählt die Fläche dieser Wohnung zur Wohnfläche.

Wald und Wiese

Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist die Unterscheidung zwischen der Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (Grundstücke des Grundvermögens) entscheidend. Für die Grundsteuer A wird weiterhin ein Ertragswert gebildet, sodass die Einordnung im Regelfall günstiger sein dürfte. Die entsprechende Einordnung ist immer anhand des Einzelfalls zu prüfen. Sofern die Flächen nicht einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet werden können, unterliegen diese der Grundsteuer B. Das Wohngebäude mit Garten ist immer der Grundsteuer B zuzuordnen.

Ermäßigungen

Eine Ermäßigung der Grundsteuermesszahl kommt bei Baudenkmälern, sozialem Wohnungsbau und bei Wohnteilen eines aktiven Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Betracht. Sie sind gesondert zu erklären. Die allgemeine Ermäßigung von Wohnflächen in Höhe von 30 Euro wird automatisch von Amts wegen berücksichtigt.

Fehler korrigieren

Wenn ein Fehler bei der Erklärung passiert ist, müssen die Betreffenden das Finanzamt darauf hinweisen und den korrekten Sachverhalt übermitteln. Falls die Grundsteuererklärung elektronisch über die Internet-Plattform Elster abgegeben wurde, kann sie auch über Elster korrigiert und nochmals vollständig übermittel werden. Dazu wird auf der Seite „Mein Elster“ unter dem Punkt „Meine Formulare“ unter der Registerkarte „übermittelte Formulare“ die abgegebene Grundsteuererklärung aufgeführt. Über den Punkt „Aktionen“ können die übermittelten Informationen in eine neue Erklärung übernommen, berichtigt und neu eingereicht werden.

Wenn die Erklärung in Papierform eingereicht wurde, ist die Grundsteuer einfach erneut in der korrigierten Fassung abzugeben.

Wer bereits einen Bescheid erhalten hat, kann innerhalb der Einspruchsfrist Einspruch mit Hinweis auf den Fehler einlegen (elektronisch oder in Papierform). Weitere Infos sind der in den Bescheiden enthaltenen Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen. Wird der Fehler vor dem 1. Januar 2025 richtiggestellt, hat er keine Auswirkung auf die zu zahlende Grundsteuer. (red)

