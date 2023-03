Alle Generationen unter einem Dach: Bei Großprojekt in Wolfratshausen sind alle Wohnungen vermietet

Von: Dominik Stallein

Nimmt Gestalt an: Das Mehrgenerationenhaus an der Sauerlacher Straße 15 in Wolfratshausen. Bauherr ist die Maro-Genossenschaft aus Ohlstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Mehrgenerationen-Wohnhaus der Maro an der Sauerlacher Straße nimmt Gestalt an: Diesen Donnerstag ist Richtfest. Schon jetzt gibt‘s gute Nachrichten.

Wolfratshausen – Ein Wohnhaus für alle Generationen, die freundschaftlich zusammenleben: So lässt sich das Konzept des Neubaus an der Sauerlacher Straße 15 zusammenfassen. Dort, auf dem Grundstück des alten Krankenhauses, errichtet die Maro-Genossenschaft ein Mehrgenerationen-Wohnhaus. Der Bau ist weit fortgeschritten – die Vermietung auch, wie der Projektverantwortliche Ralf Schmid verrät.

Günstige Miete südlich von München: Bei Großprojekt in Wolfratshausen sind alle Wohnungen vermietet

Am 9. März wird an der Sauerlacher Straße das Richtfest gefeiert. Das heißt: Der Rohbau ist fertig. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Schmid gegenüber unserer Zeitung. 24 Wohnungen entstehen auf dem Areal. Sie verteilen sich auf zwei Neubauten und das denkmalgeschützte alte Krankenhaus, das die Maro saniert. Die Arbeiten im Denkmal sind ebenfalls relativ weit. „Zum Teil sind wir schon im Trockenbau oder und bei Installationsarbeiten“, so Schmid. Einige Räume seien schon verputzt.

Zwei Drittel der Wohnungen sind gefördert: Großprojekt schafft günstigen Wohnraum in Wolfratshausen

Die Wohnungen sind bereits alle vergeben. Für die Mieter stehen schon jetzt gut durchgetaktete Vorbereitungen auf den Umzug an. Statt Möbel zu packen für den Einzug, der Anfang des kommenden Jahres ansteht, treffen sich die künftigen Bewohner des Mehrgenerationenbaus zu regelmäßigen Planungsbesprechungen. In diesem Prozess legen die Mietparteien sich selbst Regelungen auf. „Das sind Treffen mit einer Expertin, die zum Kennenlernen untereinander dienen, wo aber auch bestimmte Bereiche des Zusammenlebens beleuchtet werden“, erklärt Schmid.

Zum Beispiel klären die 24 Parteien untereinander, wie der gemeinsame Garten gestaltet und genutzt werden soll. Auch die Nutzung der Gemeinschaftsräume besprechen die Mieter schon jetzt. Sie können sich in Arbeitsgruppen engagieren und das künftige Wohnhaus gestalten.

Mehrgenerationen-Bau in Wolfratshausen: Mieter für Büroräume werden gesucht

Noch unklar ist, welcher Verein respektive welches Unternehmen in die Büroräume zieht, die im Erdgeschoss des Denkmals eingerichtet werden. Ursprünglich war eine Nutzung durch den Nachbarschaftshilfeverein Bürger für Bürger vorgesehen. Aus dem Plan wurde nichts: Die Räumlichkeiten passten nicht zu den Bedürfnissen des Vereins. Seither sucht die Maro nach Mietern für die Büroräume.

60 Prozent der Einheiten im Fünfstöcker sind geförderte Wohnungen, der Rest wurde frei vermarktet. Die künftigen Mieter sind nicht nur in puncto Alter sehr bunt gemischt: In den Zwei-Zimmer-Wohnungen – rund ein Drittel der Neubauten – leben künftig vor allem alleinstehende Personen. Familien beziehen die Vier-Zimmer-Wohnungen. Insbesondere Paare, deren Kinder aus dem Elternhaus ausgezogen sind, bewohnen die Drei-Zimmer-Wohnungen an der Sauerlacher Straße.