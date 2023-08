„Habe mich gefühlt wie neugeboren“: Natascha Eymold ließ sich als Erwachsene taufen

Gebeugten Hauptes empfing Natascha Eymold ihre Taufe in der Kirche St. Korbinian in Reichersbeuern.

Natascha Eymold ließ sich als Erwachsene taufen. Im Interview spricht sie über ihre Beweggründe und den Weg zum Taufbecken, der nicht ohne Hindernisse verlief.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Wackersberg – Den Tag ihrer Wiedergeburt wird Natascha Eymold für immer im Gedächtnis behalten. Die 41-jährige Mutter aus Wackersberg entschied sich trotz der vielen Austritte für den Eintritt in die katholische Kirche. Doch der Weg zum Taufbecken war lang. Unser Volontär Jannis Gogolin sprach mit ihr über ihre Beweggründe, weiße Kleider und Hürden auf dem Weg zur Katholikin.

Frau Eymold, widmen wir uns als erstes dem Elefanten im Raum. Warum sind Sie in Zeiten wie diesen in die Kirche eingetreten?

Sie werden es nicht glauben, aber den Wunsch hatte ich schon seit meiner Schulzeit. Zwar wurde ich damals nicht getauft – meine Mutter ist ausgetreten und war dagegen. Aber ich bin in einen christlichen Kindergarten gegangen, habe eine Klosterschule besucht und im Kirchenchor gesungen. Der Glaube spielt schon lange eine große Rolle in meinem Leben. Ich freue mich, dass das jetzt auch hochoffiziell ist.

Wieso genau jetzt?

Schon vor ungefähr sechs Jahren habe ich den Beschluss gefasst, endlich einzutreten. Mitte 2018 sprach ich mit dem Diakon meiner Gemeinde in Greiling, Joachim Baumann, über meinen Wunsch. Das Gespräch ging zweieinhalb Stunden, er war hellauf begeistert. Dann verging etwas Zeit – und plötzlich war da Corona. Das hat alles etwas verzögert. Bis zur Taufe musste ich letztlich noch bis zum Sommer 2020 warten.

Warum hat das so lange gedauert? Man könnte meinen, die Kirche will es neuen Mitgliedern so einfach wie möglich machen.

Tja, also im Regelfall dauert der Beitritt sogar noch länger. Eigentlich hätte ich einen Kurs besuchen müssen, in dem meine Glaubensfestigkeit geprüft würde. Aber weil ich schon davor in der Gemeinde engagiert war, fiel das für mich weg. Trotzdem dauerte es – die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Auch in der Kirche und besonders bei Spezialfällen. Als dann der Anruf mit der Freigabe für meine Taufe kam, das war ein tolles Gefühl für mich.

Wie kann man sich denn die Taufe einer Erwachsenen vorstellen?

Am Anfang stand natürlich die Frage, was ich anziehen soll. Das Bild einer erwachsenen Frau in weißem Kleid ist ja der Hochzeit vorbehalten. Darum habe ich mich für ein Dirndl mit bunter Schürze entschieden. Nach der Taufe trug ich dann eine symbolische weiße Schürze. Und ich war dem Pfarrer etwas behilflich, indem ich mich gen Taufbecken gebeugt habe (lacht). Der Rest lief so ab, wie man es kennt. Außer, dass meine Taufe mitten in einem Gottesdienst stattfand.

Wie fühlten Sie sich nach der Taufe?

Wie neugeboren (lacht). Aber dann ging es gleich weiter zur Kommunion. Das habe ich alles in einem Rutsch erledigt. Und ich war erleichtert. Auf meiner Reise in die Kirche bin ich endlich angekommen.

Und heute?

Ich würde mich nach wie vor nicht als klassischen Kirchgänger bezeichnen. Im sonntäglichen Gottesdienst bin ich kein Stammgast. Aber ich bin der Gemeinde sehr verbunden, etwa als Mitglied im Familienausschuss und bringe mich viel im Gemeindeleben ein. Wir als Kirchengemeinde dürfen viel mitbestimmen, auch die Ideen junger Mitglieder werden gehört. Genau das schätze ich, eine eng verbundene Gemeinschaft unter der Hand Gottes.

Was sagte eigentlich Ihre Mutter zu Ihrem Beitritt?

Am Anfang hat sie es zwar nicht so verstanden. Damit habe ich fast gerechnet. Aber das gab sich mit der Zeit. Spätestens dann, als mein Kind auch getauft wurde.

