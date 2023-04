Halbzeit im Stadtrat: So grün wie nie - sechs Parteien sind vertreten

Von: Dominik Stallein

Wir schwören: In der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl vereidigte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) in der Loisachhalle seine beiden Stellvertreter Günther Eibl (li.) und Annette Heinloth. © sh/Archiv

Vor drei Jahren wurde in Wolfratshausen gewählt. Das Gremium hat sich sehr verändert. Die CSU hat ihre Vormachtstellung abgegeben. Ein Überblick

Wolfratshausen – Halbzeit. Seit Mai 2020 ist der Wolfratshauser Stadtrat in seiner heutigen Zusammensetzung im Amt. Bei den Kommunalwahlen vor drei Jahren hatte es große Verschiebungen – und einen pandemiebedingt besonderen Start gegeben. Damals wurde das Gremium auch ein bisschen bunter: Es besteht aus sechs statt vier Parteien – weil mit der Wolfratshauser Liste und der FDP neue Gruppierungen in ihm vertreten sind. Fünf Fraktionen streiten seit drei Jahren im Gremium um politische Mehrheiten.

Stadtrat Wolfratshausen: Grüne waren der große Gewinner - zwei Parteien sind neu dabei

Die Grünen waren der große Gewinner der vergangenen Wahlen. Sie sitzen mit doppelt so vielen Mitgliedern in der Runde: Sechs Köpfe zählt die stärkste Fraktion – zuvor waren es drei. Die Bürgervereinigung und die CSU mussten hingegen Einbußen hinnehmen: Für die Christsozialen sind noch fünf – statt acht – Vertreter im Rat, für die Bürgervereinigung noch fünf plus dem Bürgermeister – bis 2020 waren es (inklusive Rathauschef) ebenfalls acht Mitglieder.

Mit der Liste Wolfratshausen zog eine komplett neue Gruppierung erstmals ins Gremium ein. Neue Gesichter gab es deshalb nicht: Dr. Manfred Fleischer und Richard Kugler waren zuvor für die CSU, Helmut Forster für die Bürgervereinigung bereits im Rat gesessen. Nach 18 Jahren zurück im Stadtrat ist die FDP: Dr. Patrick Lechner gewann einen Sitz. Er schloss sich einer bestehenden Fraktion an. Die vier Sozialdemokraten – vor der Wahl waren’s derer fünf – und Lechner arbeiten als SPD/FDP-Fraktion zusammen.

Halbzeit im Wolfratshauser Stadtrat; Drei Politiker sind schon jetzt ausgeschieden

Das Gremium ist überwiegend männlich. Nur sieben der 24 Mitglieder sind Frauen. Nur drei Stadtratsmitglieder sind unter 40 Jahre alt, nämlich Claudia Drexl-Weile, Sepp Schwarzenbach (CSU) und Maximilian Schwarz (BVW).

Seit der Wahl vor drei Jahren haben sich drei Stadtratsmitglieder verabschiedet – allesamt gehörten der Fraktion der Christsozialen an. Wie berichtet schieden der dienstälteste Rat, Peter Plößl, und Kulturreferent Alfred Fraas auf eigenen Wunsch aus. Außerdem legte Susanne Thomas ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dafür rückten die Ortsvorsitzende Drexl-Weile, Rückkehrerin Renate Tilke und Neu-Stadtrat Wolfgang Weichlein nach.

Wer macht was im Stadtrat? Jede Partei hat mindestens einen Referenten-Posten

Inzwischen tagt das Gremium wieder in seinem Zuhause – im Sitzungssaal des Rathauses. In den ersten Jahren musste es wegen der Corona-Pandemie in die Loisachhalle ausweichen. Hier war der nötige Mindestabstand zwischen den Mandatsträgern gewährleistet.

Jede Partei hat mindestens einen Referentenposten erhalten: Die Grünen stellen die Jugendreferentin Jennifer Layton sowie den Umwelt- und Klimareferenten Dr. Hans Schmidt. Die CSU hat mit Sepp Schwarzenbach den Kulturreferenten in ihren Reihen. Fritz Meixner (SPD) ist Schulreferent, Fraktionskollegin Gerlinde Berchtold Sozial- und Familienreferentin. Die Bürgervereinigung stellt mit der Seniorenreferentin Dr. Ulrike Krischke und dem Sportreferenten Max Schwarz ebenfalls zwei Referenten. Helmut Forster (Liste Wolfratshausen) ist Wirtschaftsreferent, Dr. Patrick Lechner (FDP) Referent für Informationsfreiheit und Digitalisierung.

Halbzeit im Stadtrat: Interview-Serie

Zur Halbzeit im Stadtrat kommen in unregelmäßigen Abständen die Sprecher der Parteien in unserer Zeitung zu Wort. Alle haben dieselben Fragen erhalten und dürfen gleich viel Platz füllen.