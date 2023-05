Halbzeit im Wolfratshauser Stadtrat - BVW-Sprecher im Interview: Altstadt und Klinik im Fokus

Von: Dominik Stallein

Teilen

Seit drei Jahren ist der aktuelle Stadtrat im Amt. Wir haben alle vertretenen Parteien zum Interview gebeten. © Hans Lippert

Zur Halbzeit im Stadtrat kommen die Sprecher der Parteien in unserer Zeitung zu Wort. Diesmal die Bürgervereinigung mit ihrem Fraktionssprecher Josef Praller.

Drei Jahre Amtszeit liegen hinter den Stadträten. Drei Jahre haben sie noch vor sich. Zur Halbzeit hat unsere Zeitung allen Partei-Sprechern dieselben Fragen geschickt. Für jede Antwort hatten sie gleich viel Platz. Heute ist Josef Praller an der Reihe – Vorsitzender der Fraktion der Bürgervereinigung, die mit einer Frau und vier Männern im Stadtrat vertreten ist.

Josef Praller, Vorsitzender der BVW-Fraktion im Stadtrat © BVW/Privat

Herr Praller, auf welche drei Dinge sind Sie drei Jahre nach der Wahl stolz?

Josef Praller: Wir freuen uns, dass der Untermarkt 10 mit Heimatmuseum, Tourist-Info und Gewerbe fertiggestellt ist, und dass nun auch das ehemalige Isar-Kaufhaus in neuem Glanz erstrahlt. Trotz aller Krisen – Pandemie, Energiekrise und Inflation – kann Wolfratshausen in das Jahr 2023 mit einem ausgeglichenen Haushalt starten, ohne Schuldenaufnahme oder Steuererhöhung. Und wir freuen uns auch besonders darauf, nach dem beliebten Publikumsmagneten Iloga das Flussfestival und die Eiszeit anbieten zu können.

Wie viele Wahlkampf-Versprechen haben Sie schon durchgebracht?

Josef Praller: Eines unserer ersten Ziele war die Etablierung einer Senior/innenvertretung zur Vertretung der Interessen der älteren Mitbürger/innen, und damit einhergehend die konzeptionelle Entwicklung des Klein-Anwesens. Im Rahmen der Beschlüsse zur Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule haben wir uns besonders für den Bau eines Lehrschwimmbeckens stark gemacht. Darüber hinaus haben wir die Erweiterung der Solarflächen auf den Dächern von stadteigenen Gebäuden unterstützt.

Die Stadt muss sparen. Wo tut das besonders weh?

Josef Praller: Der Ukraine-Konflikt und die darauffolgende Energiekrise haben uns dazu gezwungen, Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf den Prüfstand zu stellen. Besonders weh hat es uns getan, die Zuschüsse an die ehrenamtlich tätigen Organisationen und Vereine senken zu müssen. Wir hoffen, dass sich der Haushalt in den kommenden Jahren wieder so stabilisiert, dass die Ehrenamtlichen wieder die finanzielle Würdigung erfahren, die ihrer Arbeit entspricht.

Wie bewerten Sie die Stimmung in der Stadtratsarbeit?

Josef Praller: Die Zusammenarbeit ist gleichzeitig konstruktiv und kritisch in der Sache, was sich in vielen mit großer Mehrheit gefassten Beschlüssen widerspiegelt. Allerdings bedauern wir sehr, dass Mehrheitsbeschlüsse nicht immer akzeptiert werden. In unseren Augen sind sie eine demokratische Form der politischen Willensbekundung des gesamten Gremiums und sollten von allen uneingeschränkt respektiert und angenommen werden.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Rein hypothetisch: Die Stadt bekommt 100 000 Euro geschenkt – mit der Auflage, sie sofort auszugeben. Was würden Sie mit dem Geld machen?

Josef Praller: Da müssen wir nicht lange nachdenken: Wir würden das Geld sofort den Wolfratshauser Vereinen und ehrenamtlich arbeitenden Organisationen zukommen lassen.

Drei Jahre dauert die Amtsperiode noch. Was wollen Sie auf jeden Fall noch umsetzen?

Josef Praller: Wir werden dafür kämpfen, die Kreisklinik als wichtigste Gesundheitseinrichtung in Wolfratshausen mit ihren Fachabteilungen, insbesondere mit der Gynäkologie und Geburtshilfe, zu erhalten. Wir möchten auch in der Aufwertung der Altstadt einen deutlichen Schritt weiterkommen und in Vorbereitung auf deren Umgestaltung weitere Parkplätze in Altstadtnähe schaffen. Ein großes Anliegen wäre uns auch, mit der Umgestaltung des Loisach-Westufers beginnen zu können.

Zuletzt kam in unserem Halbzeit-Interview die Sprecherin der CSU-Fraktion, Claudia Drexl-Weile, zu Wort