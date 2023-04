Halbzeit im Wolfratshauser Stadtrat - CSU-Chefin im Interview: Was würden Sie mit 100.000 Euro machen?

Von: Dominik Stallein

Seit drei Jahren ist der aktuelle Stadtrat im Amt. Wir haben alle vertretenen Parteien zum Interview gebeten. © Hans Lippert - Fotografie / Hans Lippert

Zur Halbzeit im Stadtrat kommen die Sprecher der Parteien in unserer Zeitung zu Wort. Den Auftakt macht die CSU mit ihrer Fraktionssprecherin Claudia Drexl-Weile.

Wolfratshausen – Drei Jahre Amtszeit liegen hinter den Stadträten. Drei Jahre haben sie noch vor sich. Zur Halbzeit hat unsere Zeitung allen Sprechern der im Gremium vertretenen Parteien dieselben Fragen geschickt. Für jede Antwort hatten sie maximal 500 Zeichen Platz. Den Auftakt macht Claudia Drexl-Weile. Sie ist Vorsitzende der CSU-Fraktion, die mit zwei Frauen und drei Männern im Stadtrat vertreten ist.

Claudia Drexl-Weile Vorsitzende der CSU-Fraktion im Stadtrat. © CSU/Privat

Frau Drexl-Weile, auf welche drei Dinge sind Sie drei Jahre nach der Wahl stolz?

Drexl-Weile: Dass das Museum so umgesetzt wurde, wie es das Fraas-Forster-Konzept vorgesehen hatte, das von der Mehrheit getragen wurde. Dass wir erfolgreich den Erhalt des Kreiskrankenhauses mit Unterstützung aller Fraktionen und weiten Teilen der Bevölkerung durchsetzen konnten. Dass wir gemeinsam in unserer Stadt sowohl Hilfslieferungen in die Ukraine auf den Weg gebracht haben, als auch den ankommenden Flüchtlingen durch die große Bereitschaft in der Bevölkerung Wohnraum zu Verfügung stellen konnten.

Wie viele Ihrer Wahlkampfversprechen haben Sie durchgebracht?

Drexl-Weile: Zum einen war während der Pandemie das öffentliche Leben eingeschränkt und zum anderen war die Stadtverwaltung genau deswegen so gefordert, um den Anliegen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger, der Gewerbetreibenden und der Sportvereine gerecht zu werden. Das Augenmerk war weniger auf das Erreichen punktueller Versprechungen gerichtet, als das öffentliche Leben am Laufen zu halten. Wie angekündigt werden wir die Umsetzung des Wahlprogramms in der zweiten Hälfte der Wahlperiode forcieren.

Die Stadt muss sparen. An welchen Stellen tut Ihnen dieser Zwang besonders weh?

Drexl-Weile: Insbesondere bei den Kürzungen im Bereich der Vereins- und Jugendförderung.

Wie bewerten Sie die Stimmung in der Stadtratsarbeit?

Drexl-Weile: Tendenziell ist das Arbeitsklima im Stadtrat und den untergeordneten Gremien sehr professionell, zielorientiert und kollegial. Ab und an gibt es natürlich sachorientierte Auseinandersetzungen, die der politischen Grundausrichtung der einzelnen Fraktionen geschuldet sind. Summa summarum ist das Klima sehr angenehm und für die Stadt Wolfratshausen sehr förderlich.

Rein hypothetisch: Die Stadt bekommt 100 000 Euro geschenkt – mit der Auflage, diese Mittel sofort auszugeben. Was würden Sie mit dem Geld machen?

Drexl-Weile: Die Gebühren für den Besuch der städtischen Schulkindergärten um 50 Prozent reduzieren, solange das Geld reicht und für die Senioren unserer Stadt ein Sommerfest mit Musik im Garten des Klein-Anwesens ausrichten. Wenn möglich würde ich die bedauerlichen Kürzungen der Jugendförderung abfedern.

Drei Jahre dauert die Amtsperiode noch. Was wollen Sie in dieser Zeit auf jeden Fall umsetzen?

Drexl-Weile: Ich würde im Kulturbereich ein Kombiticket für das neu eröffnete Museum und die Erinnerungsstätte Badehaus einführen, um beiden, die Stadt Wolfratshausen sehr bereichernden Einrichtungen, eine weitere Attraktivitätssteigerung und höhere Besucherzahlen zu bescheren. Und natürlich geht es auch um die Umsetzung des Wahlprogramms.

