Hammerschmiedschule: BVW und SPD erklären Millionen-Investition

Von: Peter Herrmann

Hofft auf einen Spatenstich im kommenden Frühjahr: Der Schulreferent des Stadtrats und Sprecher der SPD/FDP-Fraktion, Fritz Meixner (re.). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mindestens 51,8 Millionen Euro teuer wird die Generalsanierung und Erweiterung der Hammerschmiedschule. BVW und SPD erklären die Millionen-Investition.

Wolfratshausen – Mindestens 51,8 Millionen Euro wird die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg die Kommune kosten. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen könnten es sogar mehr als 56 Millionen Euro werden. Warum sich die Flößerstadt das ambitionierte Mammutprojekt dennoch leisten sollte, erklärten Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW), der Schulreferent des Stadtrats, Fritz Meixner (SPD), sowie weitere Kommunalpolitiker von BVW und SPD am Donnerstagabend im Wirtshaus Flößerei.

„Es ist ein Projekt, das unseren Haushalt über viele Jahre stark belasten wird – aber es ist auch eine Pflichtaufgabe“, sagte BVW-Vorsitzender Thomas Eichberger. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Schnaller pflichtete ihm bei: „Keine Zukunft ohne Bildung“, betonte sie.

Alles begann 2016 mit einer Machbarkeitsstudie

Rathauschef Heilinglechner ließ den langwierigen politischen Entscheidungsprozess Revue passieren, der 2016 mit einer Machbarkeitsstudie begann – und sich nach dem zwei Jahre später erfolgten Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans aufgrund vieler Debatten im Stadtrat erheblich verzögerte. Heilinglechner bedauerte zwar den Zeitverlust, der zu einer Kostensteigerung beigetragen habe, kann aber die „sorgfältige Prüfung des komplexen Sachverhalts“ nachvollziehen.

Mit Zuzug von Familien ist zu rechnen

„Ein größeres Projekt hat es in Wolfratshausen noch nicht gegeben“, betonte der Bürgermeister. Schulreferent Meixner legte anhand aktueller Zahlen und Datenerhebungen dar, weshalb eine Modernisierung und Erweiterung des Gebäudekomplexes am Hammerschmiedweg unabdingbar sei. So entstehen nach seinen Worten in den beiden Schulsprengeln Wolfratshausen und Waldram bis 2026 insgesamt 401 neue Wohneinheiten. „Da müssen wir mit dem Zuzug von Familien mit Kindern rechnen“, so Meixner. Aufgrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs, der jedem Grundschulkind nach dem Unterricht einen Betreuungsplatz zusichert, bestehe erhöhter Raum- und Personalbedarf.

Spatenstich könnte im Frühjahr 2023 erfolgen

Meixner, hauptberuflich Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen, geht derzeit davon aus, dass im kommenden Schuljahr 520 Wolfratshauser Kinder im Hort oder einer Mittagsbetreuungseinrichtung untergebracht werden müssen. Umso mehr hoff er, dass schon im Frühjahr 2023 der Spatenstich für das Großprojekt am Hammerschmiedweg erfolgt – und die Grundschule ab dem Schuljahr 2025/2026 bezogen werden kann. Dies ist jedoch nur der erste Bauabschnitt. Die folgende Fertigstellung des Mittelschultrakts hält Meixner ebenfalls für wichtig, auch wenn die Entwicklung der Schülerzahlen in diesem Segment noch nicht absehbar sei.

In der Debatte wagte BVW-Fraktionssprecher Josef Praller einen Blick auf die am kommenden Mittwoch anstehende Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats, in der unter anderem das Heizungskonzept für die Hammerschmiedschule auf der Tagesordnung steht. Eine Kostensteigerung in diesem Punkt sei nicht auszuschließen. „Dieses wichtige Projekt darf aber nicht alle unseren anderen Vorhaben zum Stillstand bringen“, sagte Praller.

Lesen Sie auch: Kostenexplosion durch Corona und Ukraine-Krieg: Überdenken Kommunen ihre Bauprojekte?

SPD-Stadtrat Fritz Schnaller war derselben Meinung. Aber: „Diesen Haushalt können wir nur mit überfraktioneller Zusammenarbeit wuppen.“ Wolfratshausens Ex-Bürgermeister Reiner Berchtold (SPD) hofft auf staatliche Fördermittel für die Schaffung 20 neuer Grundschul- und 16 neuer Mittelschulklassen. Wie hoch der Zuschuss ausfallen könnte, lässt sich laut Meixner noch nicht absehen: „Das wäre Kaffeesatzleserei.“

ph

