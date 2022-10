Handel für eine bessere Welt: Wolfratshausen als „Fairtrade“-Stadt bestätigt

Teilen

Treffpunkt „Stube Elisabeth“ in Wolfratshausen-Waldram: (v. li.) Kundin Angelika Weber, Stadträtin Gerlinde Berchtold, Alexandra von Alvensleben (Stadt) sowie die Mitarbeiterinnen Roswitha Engel und Edith Grosch. © Hans Lippert

Nach 2020 hat die Stadt Wolfratshausen erneut das Fairtrade-Siegel erhalten – die „Stube Elisabeth“ ist ein wichtiger Partner der Kommune.

Wolfratshausen – Die Loisachstadt hat für weitere zwei Jahre das Fairtrade-Siegel von der Kampagne „fairtrade towns“ erhalten. Schon 2015 hatte der Stadtrat beschlossen, sich um das Label zu bewerben. 2020 wurde es erstmals verliehen. Die Voraussetzung, um Fairtrade-Stadt zu werden, ist, dass eine Steuerungsgruppe entsprechende Medien- und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Dafür ist im Wolfratshauser Rathaus Alexandra von Alvensleben zuständig.

Vor allem aber braucht es lokale Geschäfte, Restaurants, Vereine und Schulen, die den fairen Handel unterstützen. Das tut zum Beispiel die Isar-Loisach-Realschule. Ein wichtiger Partner ist zudem der Eine-Welt-Laden „Stube Elisabeth“ des Sozialkreises Waldram. Das Geschäft hinter der katholischen Kirche St. Josef der Arbeiter feierte die Verlängerung des Siegels am Samstag mit einem Tag der offenen Tür. Es gab fairen Tee und Kaffee für die Besucher, dazu Schokolade und andere Kleinigkeiten zum Probieren.

Handel für eine bessere Welt: Wolfratshausen als „Fairtrade“-Stadt bestätigt

1989 wurde der Laden am Kirchplatz gegründet. 2000 zog er in die Räume der Kirche. Ein Team von Ehrenamtlichen kümmert sich um den Ein- und Verkauf der Waren. Astrid Leinhas-Grosch stöbert auf Messen und in anderen Welt-Läden immer wieder neue Anbieter auf. In Pakistan gibt es einen Betrieb, der Lederfußbälle herstellt – „no child labour“ steht auf dem Etikett – sowie aus Afrika stammen Schmuck und hübsche Taschen, aus Südamerika bunt bemalte Holzkreuze, aus Indien Mandalas. Eine Finca in Spanien liefert Olivenöl. Aber auch Produkte aus der Region wie Bienenhonig aus Beuerberg stehen in den Regalen. Von einer Behindertenwerkstatt in Schweinfurt bezieht Leinhas-Grosch vegetarische „Lebenswurst“ und von einem Clarentiner-Kloster in Würzburg selbst gemalte Postkarten.

Für uns zählen auch der Inklusionsgedanke und andere soziale Aspekte.

Nicht alles ist Fairtrade-zertifiziert. „Für uns zählen auch der Inklusionsgedanke und andere soziale Aspekte“, sagt die Chefeinkäuferin. Ihre Stammkunden wissen die kleine, feine Auswahl zu schätzen. Rachel Kohlmann aus Münsing erzählt, sie komme regelmäßig in die „Stube Elisabeth“. Ihren Kaffee hole sie dort, und wenn sie auf der Suche nach einem ausgefallenen Geschenk sei, werde sie meist auch fündig. „Es herrscht einfach so eine nette, familiäre Atmosphäre hier“, sagt sie. Den Welt-Laden im Wolfratshauser Markt würde sie ebenfalls gerne unterstützen, aber in Waldram bekomme man immer einen Parkplatz vor der Haustüre.

Im Wolfratshauser Rathaus wird Fairtrade-Kaffee gekocht

Anlässlich der Zertifikats-Verlängerung schauten auch Alexandra von Alvensleben sowie die Stadträtinnen Jennifer Layton und Gerlinde Berchtold am Samstag vorbei. Die Stadt unterstütze den fairen Handel, „weil die Menschen in ihren Herkunftsländern ein Auskommen haben sollen“, sagt von Alvensleben. Im Rathaus werde Fairtrade-Kaffee gekocht, und das Recycling-Papier habe man ebenfalls darauf umgestellt. „Es sind viele kleine Schritte, die zu mehr Gerechtigkeit auf der Welt führen“, sagt die Referatsleiterin.

Berchtold erzählt, sie sei erst kürzlich privat auf einem Bio-Gut in Italien gewesen und habe den Arbeitern zuschauen dürfen, wie sie Peperoni ernteten und verarbeiteten. Wenn man sehe, wie viel Aufwand dahinter stecke, die scharfen Schoten mit Schutzbrille, Maske und dicken Handschuhen zu zerschneiden, wisse man, woher der im Gegensatz zu maschinell verarbeiteten Lebensmitteln höhere Preis rühre. Berchtold betont, dass Fairtrade keine Konkurrenz zu regional produzierten Waren darstellt. Aber Kaffee und Tee würden in Bayern nun einmal nicht wachsen und sie kenne auch keinen Hersteller von Fußbällen in der Gegend.

„Stube Elisabeth“: Mitarbeiterinnen investieren viel Herzblut

Doch geben die Menschen in Zeiten, in denen alles teurer wird, Geld für nachhaltige, unter fairen Bedingungen produzierte Waren aus? Astrid Leinhas-Grosch merkt beim Lebensmittelabsatz keinen Rückgang. Schmuck, Bücher und andere Artikel würden sich schon seit Längerem nicht so leicht verkaufen. Von Alvensleben lobt die kleine Gruppe an Mitarbeiterinnen, die „viel Herzblut“ in den Laden stecken und das völlig unentgeltlich. Für die Stadt sei der Fairtrade-Laden ein echter Gewinn. Um das Siegel müsse sich Wolfratshausen immer wieder bemühen, es werde nicht automatisch alle zwei Jahre erneuert. (Tanja Lühr)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.