Handwerk trotzt Krise und fehlendem Material - Auftragslage gut

Von: Peter Borchers

„Freudige Missstimmung“: Gebäude- und Systemtechniker Josef Köglsperger, Chef der Ascholdinger Firma EATK, ist trotz guter Auftragslage derzeit vorsichtig, was Investitionen ins Unternehmen angeht. Heizungsbauer haben übervolle Auftragsbücher Gemütslage: „Freudige Missstimmung“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Krisen und Lieferengpässe schlagen bislang kaum aufs Handwerk im Landkreis durch. Doch der Blick in die Zukunft lässt weniger Anlass zur Freude zu.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Inflationsrate jenseits der zehn Prozent und teilweise ins Astronomische gestiegene Preise für Holz und andere Materialien lassen einige potenzielle Bauherren ihre Vorhaben überdenken. Die Palette reicht von Aufschieben bis Stornieren. Die Gemeinde Königsdorf beispielsweise baut die neue Schulturnhalle in zwei Etappen: Heuer soll das Gebäude winterfest werden, alles andere erfolgt später. Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Plan: etwa zwei Jahre. Ins Handwerk aber scheint sich die Krise noch nicht durchgeschlagen zu haben: Die Auftragsbücher der Betriebe im Landkreis sind voll.

Anton Günthner erwischen wir auf einer Baustelle am Handy. Das Gespräch unterbricht er einige Male, weil er Anweisungen gibt. Der Zimmerermeister und Hochbautechniker hat jede Menge Arbeit – und das wird noch eine Weile so bleiben. „Bis Ende nächsten Jahres sind wir voll“, sagt der 40-jährige Königsdorfer, der „hauptsächlich für private Auftraggeber“ arbeitet. „Erst dann könnte es ein wenig ruhiger werden.“

Lieferverzögerung bei Holz und Fenstern

Bei Günthners Berufskollegen Georg Melf ist die Lage ähnlich. Dem im Tölzer Farchet ansässigen Betrieb sind bisher keine Aufträge weggebrochen. Es schöben sich zwar einige Arbeiten etwas nach hinten, sagt Seniorchefin Maria Melf, „die Lieferschwierigkeiten bei Holz und Fenstern sind ja bekannt“. Von Leerlauf und Däumchen drehen könne jedoch überhaupt keine Rede sein: „Wir haben immer noch sehr viel Arbeit daliegen.“

Starke Nachfrage im Heizungsbau - „regelrechte Auftragsflut“

Noch krasser ist die Auftragslage in den Sanitärbetrieben. Peter Fast, Chef der gleichnamigen Wackersberer Firma, muss zwar auch mit gelegentlichen Lieferengpässen klar kommen, von seinen Kunden habe jedoch noch keiner wegen gestiegener Preise ein Bauvorhaben zurückgezogen. Das volle Auftragsbuch – „Gott sei dank“, sagt Fast – fußt aktuell vor allem auf der neben Sanitär und Haustechnik dritten Säule des Unternehmens: dem Heizungsbau. Der sei momentan ein „sehr großes Thema“, und zwar nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Sanierungen von Altbestand. „Jeder möchte weg vom Gas, jeder sucht Alternativen für seine Heizung.“ Der 57-Jährige spricht deshalb von einer „regelrechten Auftragsflut“. Fast vermutet, dass es in Sachen Auftragseinbrüche Gewerke wie Maurerarbeiten „vor uns“ treffen wird.

Bei Eglinger Heizungs- und Sanitärbetrieb Stornierungen noch unbekannt

Etwa 25 Kilometer weiter nördlich, in Egling, sitzt Matthias Höger über einem Ordner mit Aufträgen. Und der ist dick, Stornierungen kennt er nicht. Der 46-Jährige leitet ebenfalls einen Heizungsbau- und Sanitärbetrieb. „Die gute Auftragslage ist natürlich in erster Linie unserem Gewerk geschuldet.“ Und hier sind die Kundenwünsche recht unterschiedlich. Zwar sei die Mehrheit „auf die Luft-Wärme-Pumpe fixiert“, doch erstaunlicherweise „wollen auch welche ihre Gas- oder Ölheizung erneuern“. Letzteres sei kein Anachronismus, sagt Höger. „Es kommt immer aufs Haus an. Auf Biegen und Brechen eine Wärmepumpe einzubauen, macht nicht immer Sinn.“

Spezialisierung hilft über schwere Zeiten - „Wir machen Dinge, die nicht jeder kann“

Dominik Kiechle leitet gemeinsam mit seinem Bruder Raphael in dritter Generation den gleichnamigen Malermeisterbetrieb am Wolfratshauser Leitenweg. Die beiden Brüder spüren keine Auftragsdelle, obwohl – oder gerade weil – sie sich spezialisiert haben. „Wir machen Dinge, die nicht jeder kann: Spachteltechnik und fugenlose Oberflächen. Und das eigentlich nur für Privatkunden“, sagt der 24-jährige Dominik. Ihr Klientel, an das die Firma oft durch Weiterempfehlungen gelangt, sei bislang nicht zurückhaltend, was Investitionen betrifft. Kiechle: „Wir haben so viel Arbeit, wie wir erledigen können.“

Aufträge weggebrochen wegen Kostenexplosion

Thomas März ist Maurer-, Betonbau-, und Zimmerermeister und führt in Bad Heilbrunn ein Unternehmen mit sechs fest angestellten Mitarbeitern. Ihm sind wegen der Teuerung schon Aufträge weggebrochen. Ein Bauherr habe sein Projekt „auf unbestimmte Zeit“ verschoben, sagt der 52-Jährige, „und eine junge Familie hat zurückgezogen, weil sie einen Neubau bei den aktuellen Preisen nicht stemmen kann“. Zu tun hat März trotzdem genug, sein Schwerpunkt liegt auf Rohbauten. „Schwierig ist aufgrund der steigenden Materialpreise nur die Kalkulation.“

Volle Auftragsbücher, missmutiger Blick in die Zukunft

Josef Köglsperger, Chef von Elektro Anlagen Technik Köglsperger (EATK) in Ascholding, traut dem Frieden trotz „noch guter Auftragslage“ nicht so recht. Seine Gemütslage bezeichnet der Gebäude- und Systemtechniker selbst als „freudige Missstimmung“. Denn auf der einen Seite „haben wir Handwerker die Bücher voll, man unterhält sich ja in den verschiedenen Gewerken untereinander“. Auf der anderen Seite seien viele Kollegen und auch er selbst bereits im Begriff, „den Gürtel enger zu schnallen“. Köglsperger denkt nicht daran, „jetzt noch zwei neue Autos oder PCs zu kaufen für seinen 20-Mann-Betrieb, sondern drückt „lieber auf die Investitionsbremse, um später Luft zu haben“. Der 39-Jährige bemüht sich aktuell verstärkt um Kunden, die eine Baugenehmigung bereits in der Tasche haben, um Wartezeiten zu vermeiden. Und er präferiert Aufträge aus der näheren Umgebung, „einfach um der Spritpreis-Problematik zu entrinnen“. Zahlte sein Unternehmen fürs Benzin für die Firmenfahrzeuge monatlich rund 3500 Euro, „liegen wir nun bei über 5000“.

