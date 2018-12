Handwerklicher Adventsmarkt in Waldram lockt zahlreiche Besucher an 

Heute Kinder, wird’s was geben: An zahlreichen Ständen gab’s am Wochenende beim Adventsmarkt in Waldram etwas zu entdecken.

„Der süßeste Markt, den ich kenne“

Der handwerkliche Adventsmarkt in Waldram ist beliebt. Auch am Wochenende lockten die Stände wieder viele Besucher an.