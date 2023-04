Mit 21 sogenannten Erdnägeln ist die Stützmauer am Kathi-Kobus-Steig in Wolfratshausen gesichert worden.

Kathi-Kobus-Steig

Nach einer Hangbewegung am Kathi-Kobus-Steig in Wolfratshausen haben aufwendige Baumaßnahmen begonnen. Die Stadt ließ eine Stützwand mit Erdnägeln sichern.

Wolfratshausen – Eine Hangbewegung am Kathi-Kobus-Steig hatte weitreichende Folgen: Die Stützmauer unterhalb des Steigs war dem Druck des Erdreichs nicht gewachsen „und hat sich verschoben“, sagt Wolfgang Mucha vom Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach aufwendigen Voruntersuchungen haben die Sicherungsarbeiten vor circa zwei Wochen begonnen. Diese erfolgen laut Mucha in zwei Schritten – für die Baumaßnahmen muss die Flößerstadt tief in die Tasche greifen.

Hang geriet ins Rutschen: 21 Erdnägel sichern Stützwand in der Stadt Wolfratshausen

Der Steig trägt den Namen einer illustren Gastwirtin, die zunächst im Münchner Stadtbezirk Maxvorstadt die Kneipe „Simplicissimus“ betrieb und 1908 eine Villa oberhalb der Beuerberger Straße in der Loisachstadt kaufte. In „Kathis Ruh“, einem Ausflugslokal, verkaufte sie Limonade und Säfte, Kaffee und Tee – bis ihr der Erste Weltkrieg einen Strich durch die Rechnung machte. Die Villa wurde zu einem Lazarett umfunktioniert. Kobus verlor ihr Vermögen, kehrte 1919 in den „Simplicissimus“ zurück und arbeitete dort bis zu ihrem Tod am 7. August 1929.

Ob 180.000 Euro für Sicherungsmaßnahmen reichen, steht noch nicht fest

Die Sicherung der Stützwand unterhalb des Steigs ist laut Mucha ein komplexes Unterfangen. Viele Berechnungen mussten nach seinen Worten angestellt werden, Geologen untersuchten die Bodenbeschaffenheit. In der ersten Bauphase sind nun 21 stählerne Erdnägel in die Stützmauer getrieben worden, mit deren Hilfe weitere Bewegungen verhindert werden sollen. Der Bereich ist mit Warnbaken abgesperrt. Zeitnah sollen die Erdnägel hinter einer Verschalung verschwinden. Mucha betont gegenüber unserer Zeitung: „Der Steig ist auf jeden Fall schon gesichert.“ 180 000 Euro hat der Stadtrat für die Arbeiten im Haushalt für dieses Jahr bereitgestellt. Ob diese Summe ausreichen wird, steht noch nicht fest.

Unterhalb des Bergwaldes haben Starkregenfälle in den vergangenen Jahren immer wieder zu Überflutungen und daraus resultierenden Schäden geführt. Um diese Fälle zu reduzieren, hat die Kommune bereits einzelne Maßnahmen – zum Beispiel die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens – veranlasst. Zudem ist wie berichtet ein Gesamtkonzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement in Arbeit. Das Konzept wird vom bayerischen Umweltministerium finanziell gefördert. Schon im Februar 2018 überbrachte die damalige Umweltministerin Ulrike Scharf dem Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner persönlich den positiven Förderbescheid, sprich 37 500 Euro.

Sturzflut-Risikomanagement: Ergebnis der Studie soll heuer präsentiert werden

Der Bereich rund um den Kathi-Kobus-Steig, so Rathausmitarbeiter Mucha, ist ein Teil des Untersuchungsgebiets mit Blick auf das Sturzflut-Risikomanagement. Mit dem Ergebnis der Studie hatte der Stadtrat bereits 2022 gerechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie, so die städtische Umwelt- und Klimaschutzmanagerin Vivian Bergmann im Herbst, wird das aber erst im Laufe dieses Jahres geschehen. (cce)

