„Hat Akzente gesetzt“: Bayern Innenminister zeichnet Wolfratshauser Stadtrat aus

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Dr. Manfred Fleischer, Stadtrat der Wolfratshauser Liste, ist am Freitag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet worden. © Archiv

Innenminister Joachim Herrmann hat den langjährigen Mandatsträger Dr. Manfred Fleischer ausgezeichnet. Der Wolfratshauser habe „Akzente gesetzt“.

Rosenheim/Wolfratshausen – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat den Wolfratshauser Dr. Manfred Fleischer am Freitag mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Der 67-Jährige, von 1990 bis 1997 Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, habe sich in den vergangenen Jahrzehnten in besonderer Weise ehrenamtlich für die kommunale Selbstverwaltung engagiert, so Herrmann im Rahmen der Feier im Kultur- und Kongresszentrum in Rosenheim.

„Hat Akzente gesetzt“: Bayern Innenminister zeichnet Wolfratshauser Stadtrat aus

Fleischer, 1954 in München geboren, war seit 1980 Mitglied der Grünen und vertrat die Interessen der Umweltschutzpartei unter anderem viele Jahre als Kreisrat sowie im Eurasburger Gemeinderat. 1990 zog er in den Bayerischen Landtag ein, nach internen Querelen kehrte er den Grünen allerdings sieben Jahre später im Zorn den Rücken.

Einige Monate vor der Bürgermeisterwahl im Jahr 2002 holte die Wolfratshauser CSU den promovierten Diplom-Forstwirt in ihre Reihen – auf ausdrückliche Bitte des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Auf den Chefstuhl im Rathaus schaffte es Fleischer trotz fulminanten Wahlkampfs, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, nicht. Amtsinhaber Reiner Berchtold (SPD) machte das Rennen.

Nach der Kommunalwahl kommt‘s zur Spaltung der CSU-Fraktion

Fleischer übernahm nach der Kommunalwahl 2002 das Amt des Sprechers der seinerzeit elfköpfigen CSU-Fraktion im Wolfratshauser Stadtrat. Vier Jahre später kam’s zum Krach: Angelika Sesto, Florian Wurm, Paul Brauner und der 2011 verstorbene Heinz Bröker verließen die CSU-Fraktion und gründeten die Union Wolfratshausen.

Zwölf Jahre war Fleischer das Gesicht und die wortgewaltige Stimme der Christsozialen im Rat. 2014 räumte er seinen Platz an der Fraktionsspitze. Zuvor hatten Parteifreunde Kritik an seinem Führungsstil geübt, auch an dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Kommunalwahl 2014 trage der Fraktionschef Mitverantwortung. Vor allem eine von ihm durchgeboxte Kandidatenkür per Telefonumfrage stieß vielen Mitgliedern des Ortsverbands sauer auf. Bürgermeisteraspirant Peter Plößl kam nicht einmal in die Stichwahl. Fleischer appellierte daraufhin ohne Rücksprache mit seiner Fraktion an die Wolfratshauser, ihre Stimme Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) zu geben. Der setzte sich schließlich gegen Fritz Meixner (SPD) durch.

Stoiber bedauert „Zerwürfnis in der Wolfratshauser CSU“

Vier Jahre später knirschte es erneut im CSU-Gebälk. Die Ortsvorsitzende Susanne Thomas stellte fest, dass Stadtrat Fleischer bei Parteiveranstaltungen konsequent durch Abwesenheit glänze. Stoiber bedauerte das „offensichtliche Zerwürfnis in der Wolfratshauser CSU“ – und legte Wert auf die Feststellung, dass ihn mit dem einstigen Hoffnungsträger mittlerweile primär das Interesse an der Fußballsparte des BCF Wolfratshausen verbinde.

Erst grün, dann schwarz - dann ein erneuter politischer Seitenwechsel

Wenige Wochen vor der jüngsten Kommunalwahl im März 2020 entschied sich Fleischer erneut zu einem Seitenwechsel: Er schloss sich Helmut Forster an und rief mit dem Ex-Bürgermeister sowie Stadtrat Richard Kugler eine neue politische Gruppierung ins Leben: die Wolfratshauser Liste. Die, so Fleischer, wolle „den Bürgern zuhören, was sie eigentlich wollen“, und diese wieder in den Mittelpunkt der Stadtpolitik rücken. Bei den Wählern kam das gut an – der Waldramer holte für die Wolfratshauser Liste aus dem Stand einen von insgesamt drei Sitzen im Stadtrat.

Für das Gemeinwohl engagierte sich der 67-Jährige auch in zahlreichen Fachausschüssen und Arbeitsgruppen des Stadtrats, von 2014 bis 2020 war er Umweltreferent des Gremiums. Seit 2018 unterstützt er die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt als ehrenamtlicher Biberberater. Darüber hinaus trägt er seit vielen Jahren Verantwortung als Verbandsvorsitzender des Abwasserverbands Isar-Loisachgruppe, zu der neben den Städten Wolfratshausen und Geretsried die Gemeinden Königsdorf, Egling, Icking sowie Dietramszell zählen. Insgesamt 19 Jahre, bis 2014, gehörte der Waldramer dem Kreistag an – hier machte er sich ein ums andere Mal für den Fortbestand der Kreisklinik Wolfratshausen stark.

Innenminister dankt Fleischer für „mehr als 30 Jahre wertvolle Arbeit“

Fleischer „leistet seit insgesamt mehr als 30 Jahren wertvolle Arbeit auf verschiedenen Ebenen der kommunalen Selbstverwaltung“, betonte Innenminister Herrmann. Als Umweltreferent seiner Heimatstadt habe er „Akzente gesetzt“. Herrmanns Fazit: „Dr. Manfred Fleischer hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht“ und gestalte die Stadtpolitik bis auf den Tag „verantwortungsvoll mit“. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.