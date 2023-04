„Hat tierisch Spaß gemacht“: 122 Kinder und Jugendliche begeistern mit Zirkusshow

Von: Peter Herrmann

Für Staunen sorgten die kleinen Künstler bei der Zirkusgala des Kinder- und Jugendfördervereins. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die erste Woche der Osterferien haben 122 Kinder artistisch verbracht: Auf der Zirkusgala zeigten sie viele waghalsige Stunts.

Wolfratshausen – Nicht weniger als 122 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren probten in den Osterferien unter Anleitung der Trainer und Trainerinnen der Zirkusgruppe „Artista“ in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendförderverein für die Aufführung einer Zirkusgala in der Hammerschmied-Schulturnhalle. Die Mühen haben sich gelohnt.

„Die Kinder haben alle super mitgezogen und waren mit vollem Einsatz dabei“, lobte Zirkusdirektorin Erna Sommer. Trainer Michael Bräuning kann das bestätigen. „Am Anfang schaut noch jeder, welcher Kurs für ihn am geeignetsten ist“, berichtete er auf Nachfrage unserer Zeitung. Wichtig ist ihm vor allem der Verzicht auf ein strenges Leistungsprinzip. „Es geht uns darum, dass wirklich jedes Kind mitmachen kann“, betonte er. Der mobile Kinder- und Jugendzirkus tourt durch ganz Deutschland und übt mit Heranwachsenden in Schulen und Turnhallen Kunststücke ein.

Zirkusschule gastiert beim KJFV Wolfratshausen - und bringt vielen Kindern Kunststücke bei

Dass dies nach den Zeiten der Corona-Lockdowns wieder möglich ist, freute Übungsleiterin Silke Reichert besonders. „Ihr habt tolle Kinder: Es hat tierisch Spaß gemacht“, rief sie den Eltern vor der Abschlussvorführung am Donnerstagnachmittag zu. Für Reichert war es spannend zu erleben, wie Kinder ihre Ängste Schritt für Schritt verloren und ihre „eigenen Grenzen verschoben haben“. Den Eltern und Familienangehörigen gab sie vor der ersten Zirkusnummer einen Tipp. „Schaut den Kindern bei der Vorführung ins Gesicht: Das macht sie glücklich“, empfahl Reichert.

Gleichgewichtssinn bewiesen die Einradfahrerinnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Kurz darauf marschierte eine Schar rot gekleideter Mädchen mit einer langen Stoffschlange auf die Bühne. Einige von ihnen hangelten sich an blauen Vertikaltüchern hoch. Untermalt von orientalischer Musik fühlte sich da manch einer in einen anderen Kulturkreis versetzt.

Es folgen Balanceakte, waghalsige Aktionen auf dem Trapez, jonglierende Osterhasen und fleischfressende Pflanzenpyramiden. Am Ende der zweistündigen Show waren nicht nur die jungen Künstler, sondern auch Teile des Publikums erschöpft. „Ich hatte meine kleinen Kinder dabei, die leider schon nach einer Stunde unruhig wurden“, bedauerte eine junge Mutter. Sie erinnerte sich an Zeiten, als die Vorgängerzirkusgruppe „Windspiel“ mit einer komprimierten 45-minütigen Aufführung auskam.

Eltern, die den ganzen Nachmittag durchhielten, gingen mit vielen Eindrücken und einer großen Portion Stolz auf die Fähigkeiten der eigenen Sprösslinge nach Hause.