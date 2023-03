300 Beschäftigte verlieren Arbeitsplatz: Betriebsrat setzt auf „laufende Verhandlungen“

Von: Carl-Christian Eick

Die Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH wird Ende 2023 geschlossen. Das hat die Aenova-Gruppe entschieden und verkündet. Der Betriebsrat setzt nun auf „laufende Verhandlungen“.

Wolfratshausen – Michael Bösl kennt alle Höhen und Tiefen des Wirtschaftslebens. Der Betriebsratsvorsitzende der Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, zugleich Mitglied des Bezirksvorstands der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, arbeitet schon seit Ende der 1970er-Jahre in der Loisachstadt. Damals hieß sein Arbeitgeber Cyanamid. Der US-Konzern war nicht zuletzt ein kräftiger Gewerbesteuerzahler. Als sich die Firma 1994 mit einem Knall aus Wolfratshausen verabschiedete, verloren viele Frauen und Männer ihren Job und die Stadt musste den Gürtel deutlich enger schnallen.

Nun erlebt Bösl ein Déjà-vu. Die Aenova-Gruppe, nach eigenen Angaben ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, schließt wie berichtet Ende dieses Jahres ihren Standort in Wolfratshausen. Von der Entscheidung sind 300 Haupt-Pharma-Mitarbeiter betroffen.

Die Geschichte der Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

1977: Start der Produktion unter dem Namen American Cyanamid in einem neu errichteten Firmengebäude an der Pfaffenrieder Straße 5 im Wolfratshauser Gewerbegebiet.



1994: Übernahme der Cyanamid durch Wyeth Pharma, ein Unternehmen der American Home Products Corporation.



1995: Übernahme des Betriebs in Wolfratshausen von Wyeth Pharma durch die Haupt Berlin AG. Änderung des Geschäftsmodells auf Lohnherstellung, Änderung der Rechtsform des Standortes in Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Teil der Pharma-Gruppe bis 2013.



seit 2014: Mitglied der Aenova-Gruppe.



9. März 2023: die Aenova-Gruppe mit Hauptsitz in Starnberg teilt mit, den Standort im Wolfratshauser Gewerbegebiet Ende des Jahres zu schließen. Das erfahren die rund 300 Beschäftigten der Haupt Pharma Wolfratshausen am selben Tag in einer Mitarbeiterversammlung. (cce)