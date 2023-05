Hauptverkehrsachse in Wolfratshausen: Es gibt gute Nachrichten für Autofahrer

Von: Carl-Christian Eick

Die Sauerlacher Straße in Wolfratshausen kann ab sofort wieder in beide Richtungen befahren werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wochenlang war eine Hauptverkehrsache in der Stadt Wolfratshausen nur in eine Richtung befahrbar. Nun kann der Verkehr wieder reibungslos rollen, die Tiefbauarbeiten an der Sauerlacher Straße sind abgeschlossen.

Wolfratshausen - Die Sperrung der Sauerlacher Straße ist aufgehoben, die Hauptverkehrsachse, über die täglich rund 15 000 Kfz rollen, ist ab sofort wieder in beide Richtungen befahrbar. „Die Bauarbeiten konnten termingerecht beendet werden“, teilte Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister, Günther Eibl, am Freitag unserer Zeitung mit.

„Wir sind froh, dass die Arbeiten an dieser neuralgischen Stelle in der Stadt fristgerecht abgeschlossen werden konnten.“ Wie berichtet hat die Kommune eine Linksabbiegespur auf das Areal des neuen Loisachquartiers an der Sauerlacher Straße anlegen lassen. Auf dem ehemaligen Grundstück des Baustoffhandels Kraft im Osten des S-Bahnhofs sind 117 neue Wohnungen sowie ein Edeka-Markt und eine Tiefgarage gebaut worden. In den nächsten Wochen wird der Bereich mit neuen Ampeln sowie den Fahrbahnmarkierungen komplettiert.

Gesamtmaßnahme kostet 780.000 Euro - Löwenanteil schultert die Stadt

Die Gesamtmaßnahme schlägt Stand jetzt (noch liegen im Rathaus nicht alle Rechnungen vor) mit 780 000 Euro zu Buche, den Löwenanteil von knapp 645 000 Euro zahlt die Stadt. Den Rest übernimmt die in Grünwald beheimatete Scherbaum-Unternehmensgruppe – sie ist der Bauherr des Loisachquartiers. (cce)

