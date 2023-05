Hauptverkehrsachse in Wolfratshausen: Stadt äußert sich zur Aufhebung der Sperrung

Von: Carl-Christian Eick

An der Sauerlacher Straße lässt die Stadt Wolfratshausen eine Linksabbiegespur aufs Areal des neuen Loisachquartiers anlegen. Rund 780.000 Euro kosten die Baumaßnahmen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen lässt eine neue Linksabbiegespur aufs Loisachquartier-Areal anlegen. Nun gibt‘s eine erste Prognose, wann der Verkehr wieder reibungslos über die Sauerlacher Straße rollen kann.

Wolfratshausen – „Ein Ende ist abzusehen“: Das stellt Wolfgang Mucha, Mitarbeiter im Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften, mit Blick auf die Arbeiten an der Sauerlacher Straße fest. Wie berichtet lässt die Stadt eine Linksabbiegespur aufs Areal des neuen Loisachquartiers anlegen. Auf dem ehemaligen Grundstück des Baustoffhandels Kraft im Osten des Wolfratshauser S-Bahnhofs sind 117 neue Wohnungen sowie ein Edeka-Markt und eine Tiefgarage gebaut worden.

Die sogenannte Aufweitung der Sauerlacher Straße hat Ende März begonnen, die Planung des Vorhabens war sehr komplex. Die Details mussten mit den diversen Grundstückseigentümern abgesprochen werden, auch die Deutsche Bahn wollte vorab umfassend informiert werden. Zum einen aufgrund des benachbarten S-Bahnhofs und der Zuggleise – zum anderen hinsichtlich der geplanten S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried.

Ziel der Aufweitung ist laut Mucha „zum einen die Anbindung der Tiefgarage auf dem ehemaligen Kraft-Areal sowie die Verbesserung der bis dato problematischen Einmündung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg“. Gebaut wird eine Linksabbiegespur vom Gleisübergang an der Sauerlacher Straße im Westen kommend – darüber hinaus wird die Fahrspur verbreitert, „die an der Einmündung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg signalisiert wird“.

Sauerlacher Straße: Arbeiten im Zeitplan, Kosten im Rahmen

Wolfgang Mucha klopft auf Holz: Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan, Bauabschnitt 1 im Süden ist am 5. Mai fertiggestellt worden. Seither geht’s im Norden weiter. Beschwören will es der Rathaus-Mitarbeiter nicht, aber Stand heute geht er davon aus, dass der Verkehr – wie ursprünglich geplant – Ende Mai wieder rollen kann.

Dass die Sperrung der Sauerlacher Straße Folgen haben wird, war klar. Rund 15 000 Fahrzeuge rollen täglich über diese Hauptverkehrsachse in der Flößerstadt. Noch müssen die Kfz-Lenker Umleitungen in Kauf nehmen, das führt zu „zähflüssigem Verkehr“ auf den Ausweichstrecken, räumt Mucha ein. Vor allem auf der Königsdorfer Straße bilden sich morgens und in den frühen Abendstunden – Stichwort Berufsverkehr – lange Schlangen. Zudem ist die Grün-Phase für Linksabbieger von der Königsdorfer Straße in Richtung Schießstättstraße relativ kurz. Mucha schickt voraus: Für die Ampeln im Bereich der sogenannten Tapsi-Kreuzung ist das Staatliche Bauamt Weilheim, nicht die Kommune verantwortlich. Und: Man könnte die Grün-Phase nur minimal verlängern („dann kämen vielleicht zwei Autos mehr durch“), doch dann müssten wiederum alle anderen Lichtzeichenanlagen in dem Bereich nachjustiert werden.

Stadt Wolfratshausen muss für Gesamtmaßnahme tief in die Tasche greifen

Sind die Tiefbauarbeiten an der Sauerlacher Straße beendet, kann der Verkehr zwar mutmaßlich in rund zwei Wochen wieder rollen und auch die Gehwege links und rechts sind wieder passierbar. Doch erst im Anschluss werden laut Mucha die neuen Ampeln gesetzt. Als Krönung folgt Anfang/Mitte Juni die Markierung der Fahrbahnen.

Für die Gesamtmaßnahme muss die Kommune tief in die Tasche greifen: 780.000 Euro werden unterm Strich investiert, knapp 645.000 Euro schultert die Stadt. Den Rest legt die Scherbaum-Unternehmensgruppe, Bauherr des Loisachquartiers, auf den Tisch. „Wir sind im Kostenrahmen“, so Mucha gegenüber unserer Zeitung. Derzeit gehe er nicht von Mehrkosten aus. Aber er legt Wert auf die Feststellung, „dass ich natürlich noch nicht alle Rechnungen vorliegen habe“. (cce)

