Flüchtlingskinder in der Schule - Asylhelfer: „Brauchen dringend Unterstützung“

Von: Dominik Stallein

Deutsch als Fremdsprache: Für junge Asylbewerber möchte der Helferkreis ein Unterstützungsangebot wiederbeleben. © dpa / Bernd Wüstneck

Der Asylkreis Wolfratshausen sucht Ehrenamtliche. Ab September möchte die Gruppe ein wichtiges Angebot für die jungen Menschen wiederbeleben.

Wolfratshausen – Für die Menschen aus der Ukraine, Syrien oder Afghanistan ist ein geregelter Alltag wichtig, um in der neuen Heimat anzukommen. Für Kinder und Jugendliche heißt das konkret: Schule. Der Wolfratshauser Asylhelferkreis möchte die jungen Geflüchteten auf ihrem schulischen Weg unterstützen. Zuletzt musste die Hausaufgabenbetreuung pausieren – auch wegen der Corona-Pandemie. Ab September soll es aber wieder losgehen. Dann sollen Grundschüler beim Lernen Hilfestellung bekommen.

Aufruf der Asylhelfer: „Brauchen dringend Unterstützung“

„Nicht nur unsere Kinder aus den ,alten‘ geflüchteten Familien brauchen Hilfe, sondern natürlich auch die Kinder aus ukrainischen Familien“, schreibt Ute Mitschke vom Helferkreis an alle bisher Engagierten. „Dafür brauchen wir dringend Unterstützung und Mithilfe.“ Die Ehrenamtlichen suchen nach neuen Mitstreitern, die von Montag bis einschließlich Donnerstag einzelne Schichten übernehmen können. Von 14.30 bis 16 Uhr sowie möglicherweise von 16 bis 17.30 Uhr soll das Lernangebot zur Verfügung gestellt werden. Der Ort steht bereits fest: Die Kinder bekommen im Asylzentrum in Wolfratshausen ihre Hausaufgabenhilfe. Wer einmal in der Woche zu den genannten Zeiten mitarbeiten kann, meldet sich beim Helferkreis, und zwar per E-Mail an ute.mitschke@web.de.

Flüchtlinge müssen deutsche Sprache lernen: Nachhilfe gesucht

Außerdem suchen die Helfer Ehrenamtliche, die Mittelschülern oder Auszubildenden Nachhilfe geben können. Vor allem mangele es den jungen Menschen noch „am Verstehen der deutschen Sprache und am fehlenden Vokabular“, schreibt Mitschke in ihrer Rund-Mail. Diese Nachhilfestunden können auch später, zum Beispiel in den frühen Abendstunden, angeboten werden. Die Helfer können ihre Termine selbstständig mit den Schülern abstimmen – sind also zeitlich flexibler.

