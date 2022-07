Hausverbot für „Layla“: Veranstalter und Künstler diskutieren über Malle-Song

Von: Dominik Stallein

Party-Urlauber stehen im Megapark auf Mallorca dicht an dicht - das Lied „Layla“ läuft dort in Dauerschleife. Inzwischen sorgt der Song in ganz Deutschland für Diskussionen © imago-images

Das Verbot vom Ballermann-Hit „Layla“ auf einem Würzburger Volksfest sorgt für kontroverse Diskussionen - auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viel ist über sie nicht bekannt: Jung soll die Blondine sein und optisch ansprechend: DJ Robin und Schürze, zwei Ballermann-Barden, attestieren ihr eine „geile Figur“. Ihr Geld verdient „Layla“ als Prostituierte. Mehr weiß man nicht über die fiktive Schönheit – und trotzdem streitet sich Deutschland darüber, ob „Layla“ in den Bierzelten der Republik Hausverbot bekommen sollte. Die Stadt Würzburg hat es untersagt, den Schlager auf dem traditionellen Kiliani-Volksfest zu spielen. Der Grund: Der Liedtext sei sexistisch. Vor allem der Refrain sorgt für Aufregung: „Ich hab’ nen Puff, und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger geiler.“ Später wird sie als „Luder“ besungen.

„Layla“ ist sexistisch - sagt die Gleichstellungsbeauftragte

Die Entscheidung über das Liedverbot wird fleißig diskutiert. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Felicitas Wolf, hält das für sinnvoll. „Die Diskussion muss geführt werden.“ Für sie stehe „völlig außer Frage, dass das Lied sexistisch ist“. Dass immer mehr Menschen „nicht einfach gedankenlos mitsingen, ist eine gute Entwicklung“. Bei Veranstaltungen des Landkreises, so Wolf, „würde ich alles dafür tun, dass dieses Lied nicht gespielt wird“. Ballermann-Musik steht im Allgemeinen nicht im Verdacht, großen Anteil an der Emanzipation der Frauen in der Gesellschaft zu haben – das gilt auch für ein anderes Genre: „Wie es im Deutsch-Rap zugeht, ist auch katastrophal“, sagt Wolf.

Hinterhalt-Chefin ist gegen eine Verbotskultur in der Kultur

Assunta Tammelleo ist gegen ein Verbot von Layla: „Bin überzeugte Demokratin“ © Peter Knoblich

Assunta Tammelleo stellt fest: „Auch Werke aus der Klassik passen lyrisch nicht unbedingt in die Zeit.“ Die Betreiberin der Kleinkunstbühne Hinterhalt in Gelting nennt Richard Wagners Opern als Beispiel, in denen Inzest thematisiert werde. In Goethes „Heideröslein“ sehen Kritiker die Verharmlosung einer Vergewaltigung. Tammelleo hält solche Texte für problematisch – verbieten würde sie diese jedoch nicht. „Ich persönlich bin als überzeugte Demokratin gegen eine Verbotskultur.“ In ihrer Kulturbühne rede sie den Künstlern nicht in die Musikauswahl hinein. „Vielleicht würde ich höchstens darum bitten, ein offensichtlich sexistisches Lied nicht zu spielen.“ Die Wolfratshauserin hält aber einen anderen für den Königsweg: „Wenn es sexistische, gewaltverherrlichende, rassistische oder beleidigende Lieder gibt, die öffentlich gespielt werden, ist es an den engagierten Bürgern, kund zu tun, dass sie damit nicht einverstanden sind.“ Die „Layla“-Diskussion würde nur deshalb geführt, weil das Lied kommerziell so erfolgreich ist. „Würde keiner mehr mitsingen, wäre das Thema erledigt.“

Musikschule Geretsried wird „Layla“ nicht einstudieren - „das Lied hat einen extrem winzigen Anspruch“

Sabrina Schwenger: Layla „hat mit Musik höchstens entfernt etwas zu tun“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mitgegröhlt wird „Layla“ vor allem in Bierzelten oder an der berüchtigten Schinkenstraße auf Mallorca – aber nicht in der Musikschule Geretsried, wie Sabrina Schwenger feststellt. „Wir sind eine Musikschule – und mit Musik hat das Lied höchstens entfernt etwas zu tun.“ „Layla“ sei vielleicht als Stimmungsmacher „bei der zehnten Mass im Bierzelt perfekt“, aber Musikschüler seien „die völlig falsche Zielgruppe“ für den Malle-Schlager. „Das Lied hat einen extrem winzigen Anspruch“ – musikalisch wie lyrisch. Schwenger hörte das Lied erstmals im Beisein ihrer 16-jährigen Tochter. Die habe festgestellt: „Das sind nicht die Wertvorstellungen, die unsere Generation vertritt.“ Für öffentliche Festivitäten findet Schwengers Tochter Tamina das Lied ungeeignet.

Der Bayernhans nimmt „Layla“ nicht in sein Repertoire auf

Hans Ketelhut, der Bayernhans, spielt „Layla“ nicht © Archiv

Hans Ketelhut, als Alleinunterhalter seit 50 Jahren auf der Bühne, wird „Layla“ nicht in sein Repertoire aufnehmen. „Das hat aber mit der Sexismus-Debatte nichts zu tun. Ich spiele das Lied nicht, weil’s Käse ist.“ Der „Bayern-Hans“ entscheidet sich für neue Stücke, „wenn sie musikalisch Qualität haben und der Text in Ordnung ist“. Beides sei beim Lied über die blonde Prostituierte nicht der Fall. Es deshalb zu verbieten, das widerstrebt dem Geretsrieder Kulturreferenten. „Es gibt und es gab schon so viele Lieder, die sofort negativ ausgelegt werden könnten.“ An dieser Empörung wolle er sich nicht beteiligen: „Ich sehe das entspannter.“ Ketelhut stellt sich jedoch die Frage: „Wo geht die künstlerische Freiheit los – und wo hört sie auf?“

Jugendrätin sieht „keine Dismkriminierung“ in Layla-Songtext

Isabella Schrills kann „Layla“ nicht viel abgewinnen - aber: „es macht schon Stimmung“ © Hans Lippert

Isabella Schrills, Jugendrätin in Geretsried, findet die Aufregung um „Layla“ übertrieben. Sie kann „keine Diskriminierung“ in dem Songtext erkennen – auch wenn er ihr nicht sonderlich gefalle. Ein Verbot wie in Würzburg hält Schrills für problematisch: „Wenn man damit einmal anfängt, dann kriegt man diese Tür nicht mehr zu.“ Schließlich gebe es viele Musikstücke mit zumindest streitbaren Inhalten. Auf Veranstaltungen des Jugendrats kann sich Schrills allerdings nicht vorstellen, dass „Layla“ erklingt. „Wir sind bei der Musikauswahl grundsätzlich relativ vorsichtig“, erklärt die Geltingerin, „Ballermann-Musik und Schlager sind bei unseren Veranstaltungen nicht gefragt.“ „Layla“ passe eher auf Burschenfeste oder ins Bierzelt. Da erfülle das Lied auch seinen Zweck: „Es macht schon Stimmung. Das liegt aber nicht an dem Inhalt, sondern schlicht daran, dass der Beat zum Mitsingen und Tanzen anregt.“