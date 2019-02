Heikler Brennstoff sorgt für Qual in Wolfratshausen

Qualmender Metallsand sorgte in Wolfratshausen für einen über vierstündigen Feuerwehreinsatz.

Wolfratshausen – Ein etwa ein Kubikmeter fassender, mit Aluminiumpulver gefüllter Bigpack hielt am Freitagmorgen über rund viereinhalb Stunden die Wolfratshauser Feuerwehr auf Trab. Der Metallsand, gelagert in einem Schrott- und Metallhandel, hatte aus bislang „ungeklärter Ursache zu qualmen angefangen“, so Kreisbrandinspektor Erich Zengerle.

Kurz nach 6 Uhr schrillte in der Firma am Hans-Urmiller-Ring der Alarm. Eine Streife der Wolfratshauser Polizei fuhr hin, um nach dem Rechten zu sehen. Die Beamten bemerkten Rauch in einer Halle und unterrichteten umgehend die Wolfratshauser Feuerwehr. Die rückte mit etwa 30 Mann unter der Leitung ihres Ersten Kommandanten Andreas Spohn aus.

Mittlerweile hatte der verständigte Besitzer die Halle aufgesperrt. „Wir haben sie zunächst belüftet“, berichtet Zengerle, danach hätten Kräfte unter Atemschutz nach der Quelle des Rauchs gesucht. Die Männer fanden besagten, mit Aluminiumstaub gefüllten Bigpack. Die Schwierigkeit: Brennendes Aluminium wird bis zu 2000 Grad heiß, darf deshalb nicht mit Wasser gelöscht werden. Denn bei diesen Temperaturen zerfällt Wasser in Wasser- und Sauerstoff. Infolgedessen besteht die Gefahr einer Knallgasexplosion.

„Wir haben dann von den Kollegen aus Geretsried einen Löschcontainer angefordert“, erklärt Erich Zengerle das weitere Vorgehen. Dort hinein hob man den Sack mit dem qualmenden Pulver und deckte ihn mit Quarzsand ab. Der Kreisbrandinspektor: „So wird der Sauerstoff entzogen.“ Danach brachte die Wehr den Container an einen sicheren Lagerplatz. Dort bleibt er, bis eine Fachfirma den Aluminiumsand fachgerecht entsorgt. Die Polizei ermittelt die Ursache des Schwelbrands. Am Einsatz beteiligt war ebenfalls das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen. Das BRK versorgte die Feuerwehrleute zur frühen Morgenstunde auch mit Essen und heißem Kaffee.

peb