Heiliges Grab in Wolfratshausen: Kolpingfamilie schafft Osterbrauch

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Heiliges Grab in Wolfratshausen: Theresa Stammler (li.) und Isabel Kronawitter von der Kolpingfamilie platzieren eine der farbigen Glaskugeln. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Heilige Gräber sind heute eine Seltenheit. Am Wolfratshauser Bergwald gibt es noch eins. Die Kolpingfamilie baut es jedes Jahr auf – mit viel Liebe zum Detail.

Wolfratshausen – Der Weg nach oben ist steil und anstrengend. 300 Stufen sind es bis zur Dreifaltigkeitskapelle über den Dächern der Altstadt. Die Mitglieder der Kolpingfamilie Wolfratshausen nehmen sie auf sich, um das Heilige Grab zu Gründonnerstag herzurichten. Die Kulisse der liebevoll gestalteten Sehenswürdigkeit stammt aus dem 18. Jahrhundert. Seit 2003 baut der Verein sie alljährlich nach einem festen Zeitplan auf: Vormittags packen die Männer an, am Nachmittag übernehmen die Frauen.

Es sind zahlreiche Einzelstücke, die Rolf Habermann und seine Helfer aneinanderreihen, bis das Grab fertig ist. Wie viele Bögen es allein sind, weiß Habermann nicht. „Viele auf jeden Fall, wir haben sie nie gezählt“, sagt er. Vergangenes Jahr wurden einige der historischen Bauteile zum wiederholten Mal restauriert. „Wir haben Leinwände befestigt und zum Teil neu hinterlegt.“

Die ersten, die Holzpaneele an Holzpaneele reihten, waren Hugo Christ, Thomas Bewald und Max Mayr. Christ war damals der Initiator, der dafür sorgte, dass das Grab nach langer Pause wieder aufgebaut wurde. Mittlerweile sind es seine Kinder und Enkel, deren Familien und Freunde, die zum Schraubenzieher greifen. „Wir machen das jetzt in der dritten Generation“, sagt Karin Stammler. Die Tochter von Hugo Christ deutet auf ihr vierjähriges Enkelkind, das alles mit großen Augen verfolgt. „Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern.“

Osterbrauch in Wolfratshausen: Kolpingfamilie baut heiliges Grab am Bergwald auf

Die Feinarbeit übernehmen die Frauen. Sie befüllen 63 Glaskugeln in verschiedenen Größen mit farbigem Wasser. „Wir verwenden hier die österlichen Farben“, erklärt Stammler. Gelb als Farbe des Lichts, Rot als Farbe des Blutes und Sinnbild des Heiligen Geistes. Grün gilt als Symbol des sich erneuernden Lebens und der Hoffnung, Blau steht für Reinheit. Für die Frauen ist es Maßarbeit: „Es reicht nicht, dass man einfach ein paar Pigmente in Wasser auflöst.“ Denn die Farbe soll jeweils mit elektrischen Kerzen zum Leuchten gebracht werden. „Sie darf weder zu hell noch zu dunkel sein.“

Wolfratshausen: Aufbau des Heiligen Grabs ist Maßarbeit

Karin Stammler packt verschiedene Einweckgläser aus, gefüllt mit bunter Flüssigkeit. „Das sind Ostereierfarben“, erklärt sie. Die werden nun mit destilliertem Wasser gemischt. Die längste Erfahrung damit hat ihre Mutter Rosa Christ, die Witwe von Hugo Christ. Obwohl sie das 80. Lebensjahr bereits überschritten hat, lässt sie es sich nicht nehmen, noch immer tatkräftig mitzuhelfen. Sie öffnet den Kanister und hält Waltraud Dobner die gelbe Farbe hin. „Du bist heute die Farbschütterin.“

Tröpfchenweise läuft das Gelb in den Kanister. Annette Kronawitter schüttelt das Wasser durch. Eine Probe wird vorsichtig in einen der Glaskolben gefüllt, in die Kapelle getragen und angebracht. „Zu hell“, kommentiert Rosa Christ von draußen. „Das seh’ ich von hier.“ Ein zweiter Versuch, noch ein paar Tropfen Farbe, dann passt die Mischung.

Heiliges Grab: Wolfratshauser Tradition lebt weiter

Nun arbeiten die Frauen Hand in Hand. Rosa Christ hält den Trichter und die Kugel, Annette Kronawitter füllt auf. Dann trägt Waltraud Dobner die erste Kugel vorsichtig in die Kapelle. „Stolpern und fallen lassen sollte sie sie nicht“, sagt Stammler, als sie erneut mit ihrer wertvollen Fracht vorbeieilt. Die Glaskörper sind vermutlich noch um einiges älter als die Kulisse, ein Ersatz ist kaum zu bekommen.

In der Dreifaltigkeitskapelle warten Isabel Kronawitter und Therese Stammler auf die nächste Lieferung. Die 21-Jährige ist seit ihrer Kindheit mit dabei. Waltraud Dobner reicht die Glaskugel zu Kronawitter nach oben. „Gelb, sechs Zentimeter“, sagt sie. Stammler blickt in einen Plan und deutet nach rechts: „Kommt hierher.“ Ein zweiter Blick auf den Zettel: „Jetzt kommen die Acht-Zentimerter-Gläser dran.“

An Ostern: Heiliges Grab leuchtet in der Dunkelheit

Nach ein paar Stunden sind alle bunten Kugeln an Ort und Stelle. Die Fenster der Kapelle sind verhüllt, das Heilige Grab leuchtet in der Dunkelheit. Am Freitag wird eine Figur des Leichnams Jesu den Platz in der Gruft einnehmen, am Ostersonntag symbolisiert eine stehende Statue die Auferstehung.

Für die Mitglieder der Kolpingfamilie ist die Arbeit nach dem Aufbau aber noch lange nicht getan. In mehreren Schichten sind sie zwischen Karfreitag und Ostermontag in der Dreifaltigkeitskapelle. Auch da geht es streng nach Plan. „Die Ersten sperren auf“, sagt Stammler, „die Letzten sperren ab und machen das Licht aus.“

Ostern in Wolfratshausen: Wann kann man das Heilige Grab besuchen?

Das Heilige Grab ist am Karfreitag von 10 bis 19 Uhr zu sehen, am Karsamstag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie am Ostersonntag und -montag jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr. Um Spenden wird gebeten, da noch weitere Restaurationsarbeiten anstehen.