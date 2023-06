Heiß auf Eis: Neuer Laden in Wolfratshausen eröffnet

Von: Dominik Stallein

Volles Haus: Bei herrlichem Sommerwetter öffnete Mirko Sonego (re.) am Sonntag die Paletti-Eismanufaktur in Wolfratshausen. Der gebürtige Italiener betreibt ein zweites Geschäft in Pottenstein in der fränkischen Schweiz. © Hans Lippert

Die Vorfreude war den Wolfratshausern anzumerken: Am Sonntag eröffnete die Paletti-Eismanufaktur. Viele Kunden standen für ausgefallene Kreationen Schlange.

Wolfratshausen – Das Wochenende war erneut sonnig und heiß. Ziemlich perfekte Bedingungen für eine große Kugel Eis. In Wolfratshausen gibt es seit Sonntag eine neue Anlaufstelle mit kugelrunden Abkühlungen: An der Johannisgasse hat die Paletti-Eismanufaktur eröffnet – mit kreativen Eissorten und am Eröffnungstag mit langen Warteschlangen.

Ein Vorteil daran, kurz anstehen zu müssen: Man kann die Zeit nutzen, um sich die ausgefallenen Kreationen genauer anzusehen. Das Blaubeer-Eis mit Lavendel zum Beispiel, die weiße Schokolade mit Matcha und Bio-Zitrone mit Safran.

Nicht nur wegen der Witterung kamen Mirko Sonego und seine Familie am Sonntag kräftig ins Schwitzen. Die lange Vorfreude der Wolfratshauser auf die neue Eismanufaktur sorgte für eine hohe Kundenfrequenz. „Das haben wir uns auch gewünscht“, sagte der Betreiber in einer der wenigen ruhigen Minuten am Nachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. „Nach so langer Zeit war die Spannung groß“, meinte Sonego mit Blick auf die Vielzahl an Kunden. „Ich bin froh, dass jetzt alles geklappt hat und die Leute unser Eis essen können.“

Eismanufaktur im alten Paletti: Bei der Eröffnung ist viel los

Im April 2019, nachdem der Geschenkeladen „Paletti“ seine Pforten für immer geschlossen hatte, pachtete der italienische Eismeister die Räume im Erdgeschoss. „Seitdem ist viel passiert“, so Sanego – und es gab mehrere Verzögerungen. Er eröffnete zunächst ein Eiscafé in Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Erst danach konnte er sich seinem Laden in der Loisachstadt widmen. „Im Moment pendle ich zwischen Pottenstein und Wolfratshausen.“ Am Eröffnungstag war für ihn allerdings klar, in Wolfratshausen zu sein. „Es ist eine sehr nette Umgebung“, findet der neue Geschäftsbetreiber. Und am Sonntag gab es viele Sommerausflügler, die eine Kugel für 1,80 Euro genossen.