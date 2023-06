3,8 Hektar großer Solarpark für Wolfratshausen? „Da kann sich Fauna und Flora austoben“

Von: Dominik Stallein

Am Mittwoch beschäftigt sich der Bauausschuss mit einer geplanten Freiflächenphotovoltaik-Anlage am Bergkramerhof. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Oberhalb des Bergwalds möchte die Firma Axtensys einen 3,8 Hektar großen Solarpark bauen. Am Mittwoch beschäftigt sich der Wolfratshauser Bauausschuss erneut mit dem Thema.

Wolfratshausen – Mit mehreren großen Entscheidungen beschäftigt sich der Bauausschuss des Stadtrats am Mittwochabend. So steht erneut die geplante Freiflächenphotovoltaik-Anlage am Bergkramerhof auf der Tagesordnung des Gremiums. Konkret geht es in diesem Fall um die weiteren Schritte im Bebauungsplan, der für das Vorhaben aufgestellt wird.

Wolfratshausen: Firma möchte oberhalb von Bergwald Solarpark bauen

Wie berichtet möchte die Firma Actensys auf einer 3,8 Hektar großen Grünfläche oberhalb des Bergwalds einen Solarpark bauen. Die einzelnen Paneele sollten auf Ständern aufgebaut werden – so bliebe die Fläche unversiegelt. „Da kann sich Flora und Fauna austoben“, erklärte ein Actensys-Planer in einer Stadtratssitzung, in der das Projekt vorgestellt wurde.

Außerdem befasst sich der Bauausschuss mit der Satzung, die festlegt, wie Dächer in der Loisachstadt gestaltet werden dürfen. Hier sind Änderungen geplant.

Ein Großprojekt läuft bereits an: Für die Sanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen werden Aufträge an Baufirmen vergeben – der Ausschuss entscheidet am Mittwoch, 14. Juni, welches Unternehmen den Zuschlag erhält.

Das Gremium tagt ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. dst

