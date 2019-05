Helfer in Notlagen: Kommunen setzen weiter auf Familienpaten

Nicht selten sind Eltern schlicht überfordert. In diesem Fall helfen die so genannten Familienpaten. Fünf Gemeinden haben die Zusammenarbeit nun um fünf Jahre verlängert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie leisten eine unschätzbare Arbeit: Familienpaten unterstützen Kinder bei den Hausaufgaben, übernehmen Fahrdienste, leisten bei Unglücksfällen seelischen Beistand oder betreuen die Kinder, wenn die Eltern es alleine nicht mehr schaffen. Das Projekt, das der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) Wolfratshausen initiiert hat, läuft seit 2017 im gesamten Sozialraum Nord. Die Bürgermeister von Icking, Egling, Eurasburg und Münsing haben die Zusammenarbeit nun um fünf Jahre verlängert.

Die Paten gehen dorthin, wo sich andere nicht hintrauen. „Es ist eine schwierige Thematik“, betonte Landrat Josef Niedermaier am Montag im Wolfratshauser Jugendhaus La Vida. Einige Familien und Eltern seien überfordert und würden dringend Hilfe benötigen. Durch die ehrenamtlichen Paten, die eine Schulung durchlaufen, könne man viele Problemfällen vorbeugen. „Sie leisten eine wertvolle Präventionsarbeit“, sagte Niedermaier – und sie würden manchen Schützling vor einem schwierigen Schicksal bewahren. „Diese Arbeit sorgt dafür, dass wir weniger gerade biegen müssen“, brachte es der Landrat auf den Punkt.

Die Arbeit der derzeit 44 Helfer – und die sechs, die momentan dazu ausgebildet werden – in Wolfratshausen und den vier Nachbargemeinden seien ein „großes Projekt mit einer großen Wirkung“. Diese sei zwar nicht messbar, habe aber einen „Vorbildcharakter“, betonte Vereinschef Fritz Meixner. Gerade die interkommunale Zusammenarbeit im Sozialbereich sei außergewöhnlich. „Fünf Kommunen ziehen an einem Strang und haben dieses Projekt auf den Weg gebracht.“ Meixner, der die Patenschaften initiiert hat, bezeichnete die Grundidee als „eine moderne Form der Nachbarschaftshilfe“. Die Paten aus den verschiedenen Gemeinden werden inzwischen auch in Nachbarkommunen eingesetzt. „Es gibt da eine gute Zusammenarbeit“, erklärte Sonja Weißbacher, Koordinatorin des Projekts.

Das Paten-Konzept wird durch Mittel des Landkreises und der beteiligten Kommunen finanziert. Außerdem beteiligt sich die Burgmann-Stiftung mit einer Spende an der Finanzierung.

Familienpaten können von jeder Familie angefragt werden. Eltern, die einen Hilfebedarf erkennen, können sich beim Kinder- und Jugendförderverein melden und ihr Problem schildern. Die in einer Schulung ausgebildeten Paten begleiten die Familien für einen Zeitraum regelmäßig und unterstützen sie bei alltäglichen, im Vorfeld konkret festgelegten Aufgaben. Grundsätzliches Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Familien eine Entlastung im Alltag zu bieten. Dominik Stallein