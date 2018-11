Henri Bonamy: Wolfratshausens neuer Dirigent

Frischer Wind im Orchester Isartal: Nach fast 17 Jahren verlässt Dirigent Christoph Adt seine Musiker. Sein Nachfolger ist der 38-jährige Henri Bonamy.

Wolfratshausen – Es ist eine Zäsur: Der Konzertverein Isartal bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Dirigenten. Henry Bonamy löst Prof. Christoph Adt ab, der über viele Jahre hinweg das Philharmonische Orchester Isartal und die Konzertreihe „klassik pur! im isartal“ geleitet hat.

Christoph Adt blieb letztendlich keine andere Wahl, als sein Amt aufzugeben: Der 62-Jährige wurde im Oktober 2018 zum Präsidenten der Hochschule für Musik nach Nürnberg berufen. „Anfangs haben wir gedacht, dass sich gar nichts ändert“, erklärt Vereinsvorsitzender Dr. Hans Horsmann bei einer kleinen Abschieds- und Vorstellungsrunde im Wirtshaus Flößerei. „Aber das Pendeln zwischen Wolfratshausen und Nürnberg erwies sich als immenser zeitlicher Aufwand. Das hat so gut wie nie vernünftig geklappt.“

Folglich musste der Konzertverein das tun, was die Satzung verlangt – sich auf die Suche nach einem neuen Dirigenten machen. Nach einem Auswahlverfahren mit etwa 50 Bewerbern fiel die Wahl auf den französischen Pianisten und Dirigenten Henri Bonamy. Der gebürtige Hannoveraner wuchs im Großraum Paris auf. Mit 20 Jahren zog es den Musiker von Frankreich nach Deutschland: Bonamy begann dort sein Dirigierstudium an der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Er lebt nun bereits seit 16 Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt.

„Ich freue mich sehr auf die wöchentliche Arbeit, wenn man gemeinsam zu einem klanglichen Ergebnis kommt“, sagt der 38-Jährige. „Das gilt auch für die Auftritte und die Möglichkeiten, das Repertoire und die Solisten auszuwählen.“ Die Vorfreude steht dem Künstler im grünen Jackett bei seiner kleinen Ansprache ins Gesicht geschrieben. „Ich habe bereits sehen und lesen können, dass die Stadt sehr viel für die Kultur macht. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, bald ein Teil davon zu sein“, so Bonamy. Er hat sich vorgenommen, nicht nur große und berühmte Stücke zu spielen: „Die kennt ja schon jeder.“ Der aus einer Musikerfamilie stammende Künstler möchte aber die musikalische Richtung seines Vorgängers übernehmen.

Mit dem Abschied des gebürtigen Stuttgarters Adt geht eine Ära zu Ende. Noch nie war jemand beim Konzertverein länger als Dirigent tätig: „Er hat uns fast 17 Jahre lang geprägt. Das war schon eine gewaltige Zeit. Christoph Adt ist sozusagen schuld daran, dass wir heute ein so großes Orchester haben“, blickt Hans Horsmann zurück. Dennoch bleibt der Dirigent und Orchesterpädagoge Wolfratshausen erhalten: „Wir haben ihn zum Schirmherrn unseres Vereins gemacht, so ist er uns auch weiter verbunden“, erklärt Horsmann. Sein Abschiedskonzert gibt der „Altdirigent“ am Samstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Loisachhalle. Danach gehört der Dirigentenstab voll und ganz Henri Bonamy.

kof