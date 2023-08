„Herzlichen Dank“: Ein Botschafter der Stadt Wolfratshausen ist nun Ruheständler

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

„Vielen Dank“: Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) sowie (v. li.) Musikschulleiter Manfred Heller, Personalratsmitglied Lisa Meindl und Martin Melf, Leiter des Rathaus-Referats Bildung und Soziales, haben den langjährigen Leiter des Kinder- und Jugendchors der Musikschule, Yoshihisa Kinoshita, kürzlich offiziell verabschiedet. © Stadt Wolfratshausen

Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Musikschulchef Manfred Heller haben Yoshihisa Kinoshita in den Ruhestand verabschiedet. Der 66-Jährige leitete 34 Jahre den mit Preisen überhäuften Kinder- und Jugendchor

Wolfratshausen – Er prägte den Kinder- und Jugendchor der Wolfratshauser Musikschule nachhaltig: Nach 34 Jahren hat Yoshihisa Kinoshita seinen Ruhestand eingeläutet (wir berichteten). Nun verabschiedeten Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Musikschulleiter Manfred Heller sowie Martin Melf, Leiter des Rathaus-Referats Bildung und Soziales, sowie Personalratsmitglied Lisa Meindl den 66-Jährigen offiziell.

„Herzlichen Dank“: Ein Botschafter der Stadt Wolfratshausen ist nun Ruheständler

Kinoshita und der Kinder- und Jugendchor verdienten sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Lorbeeren, konkret Preise und Wertschätzung. Der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen sowie Rathauschef Heilinglechner und die Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrats würdigten Chor und Chorleiter 2016 mit einem Stern auf dem Wolfratshauser „Walk of Fame“ vor der Loisachhalle. Die Begründung: Der 1989 gegründete Kinder- und Jugendchor habe „durch sein Können und durch das außergewöhnliche Engagement seines Leiters europaweite Bedeutung erlangt“ und sei somit ein herausragender Botschafter der Loisachstadt.

Sie haben Wolfratshausen mit dem Kinderchor zu einer bekannten Marke gemacht.

„Herzlichen Dank für Ihren unglaublichen Einsatz“, sagte Bürgermeister Heilinglechner im Rahmen der kleinen Feierstunde im Rathaus. „Sie haben Wolfratshausen mit dem Kinderchor zu einer bekannten Marke gemacht.“

Ein Ruhestand ist bei Kinoshita jedoch noch nicht erkennbar: Zunächst führen ihn neue Projekte nach Japan und in die USA, erst im Herbst „geht’s in die Berge zum Wandern“, verriet er. In einem Interview mit unserer Zeitung kündigte er an: „Damit ich nicht ganz ins Loch falle, werde ich an der Hochschule für Musik und Theater in München weiterhin als Dozent arbeiten. Mir schwebt ein Chorprojekt mit den ehemaligen Musikschülern vor.“

Nachfolger ist bereits seit sieben Jahren an der Musikschule tätig

Nachfolger von Kinoshita ist der Pianist, Komponist und Chorleiter Emanuel Schmidt, der bereits seit sieben Jahren an der Wolfratshauser Musikschule tätig ist. Schmidt studierte Kirchenmusik am Konservatorium und an der Musikhochschule München sowie zeitgleich Physik an der Technischen Universität (TU) München sowie an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Von 2005 bis 2009 war er Organist in München, dann Kirchenmusiker, Konzertsolist und Komponist in der niederländischen Provinz Leiden.

Vor rund neun Jahren kehrte er zurück nach München und übernahm die Assistentenstelle der Dommusik an der Frauenkirche. 2016 suchte die Musikschule Wolfratshausen einen Chorleiter. Schmidt bewarb sich, erhielt eine Einladung zum Probedirigieren – und in der Folge einen Arbeitsvertrag. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.