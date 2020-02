„Hier ist Deine Cousine“: Jetzt ermittelt die Wolfratshauser Polizei

Eine 54-jährige Wolfratshauserin roch den Braten: Der Anruf einer angeblichen Cousine stammte von einer Trickbetrügerin.

Wolfratshausen – Nicht nur falsche Polizisten versuchen derzeit, Bürger in der Region hinters Licht zu führen: Eine Wolfratshauserin erhielt am Freitag einen Anruf von ihrer angeblichen Cousine. Die 54-Jährige durchschaute den Betrugsversuch, legte auf und schaltete die Polizei ein.

Gegen 14.15 Uhr klingelte bei der Wolfratshauserin das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: „Eine erkältet klingende Frau“, berichtet Oberkommissar Benedikt Schlichte. Sie begrüßte die 54-Jährige überschwänglich und vermittelte ihr den Eindruck, dass man sich gut kenne. Die Wolfratshauserin hakte irritiert nach, wer denn am Telefon sei, und die Anruferin erwiderte fröhlich „Rate doch mal!“. Als der Groschen bei der 54-Jährigen immer noch nicht fiel, behauptete die Anruferin „Hier ist deine Cousine!“. In diesem Moment flog der Schwindel auf, denn die Wolfratshauserin hat keine Cousine.

Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs

Gegen die unbekannte Täterin wurde Anzeige wegen versuchten Betrugs erstattet. Die Polizei warnt erneut mit Nachdruck vor dem sogenannten Bekanntentrick, bei dem sich die Ganoven am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben und eine angebliche finanzielle Notlage vortäuschen. Schlichte: „Zeigt sich das Opfer zahlungswillig, wird meist ein vermeintlicher Bekannter zur Geldabholung vorbeigeschickt.“ Erst in der vergangenen Woche brachten Unbekannte eine Seniorin (84) aus Geretsried wie berichtet auf diese Weise um ihr Vermögen. Sie übergab einem bis dato flüchtigen Mann Bargeld und Schmuck im hohen fünfstelligen Bereich. cce