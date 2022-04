Hiesige Feuerwehren spenden Schutzanzüge für ihre ukrainischen Kameraden

Von: Dominik Stallein

Den ukrainischen Feuerwehren fehlt es an Schutzanzügen und Material. Hilfe kam jetzt aus dem Landkreis. © Felipe Dana/dpa

Im Kriegsgebiet besteht großer Bedarf an Material. Wolfratshausens Kommandant zeigt sich zufrieden: „Großartig, wie viel zusammengekommen ist.“

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Dem Nächsten zur Wehr“ haben sich die Feuerwehren auf die Fahnen geschrieben. Das gilt nicht nur dann, wenn es in der Nachbarschaft brennt: Für die Kameraden in der Ukraine gibt es eine riesige Hilfsbereitschaft.

An einer bayernweiten Sammlung haben sich zwei Wehren aus dem Landkreis beteiligt: Die Ehrenamtlichen aus Ellbach und Lenggries spendeten Schutzanzüge und Material. Bayernweit wurden laut Kreisbrandrat Erich Zengerle über 200 Paletten mit Hilfsgütern gesammelt und an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine gebracht. „Die Einsatzkleidung aus unserem Landkreis wird dort dringend benötigt“, weiß Zengerle.

Auch Fahrzeuge und Geräte werden händeringend gesucht. Die Gemeinde Dietramszell wollte sich an der Sammlung beteiligen. Zwei Fahrzeuge – Baujahr 1985 respektive 1986 – hätten an die Ukraine gespendet werden können. Allerdings, so gab Bürgermeister Josef Hauser bekannt, klappte das nicht rechtzeitig, bevor der Konvoi abfuhr (wir berichteten). Der Gemeinderat möchte nun abwarten, ob eine weitere Sammlung für die Ukraine organisiert wird – und dann gegebenenfalls die zwei Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 9000 Euro zur Verfügung stellen.

Einige Wehren organisierten eigene Aktionen. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen zum Beispiel unterstützte zusammen mit der Weidacher Wehr die Kameraden in Osteuropa. „Wir haben einiges an Einsatzkleidung zusammengestellt“, berichtet Kommandant Andreas Bauer. Schutzausrüstung, die zwar in die Jahre gekommen, aber noch voll funktionstüchtig ist, wurde in Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody gebracht. „Die hatten dort nur 15 Anzüge“, sagt Bauer – in einer Stadt mit 23 000 Einwohnern, in deren Nähe russische Bomben auf einen Luftwaffenstützpunkt fielen. Zum Vergleich: „In Wolfratshausen sind etwa 150 Feuerwehrler aktiv, jeder hat einen Schutzanzug“, so Bauer. Auch eine ausrangierte aber diensttaugliche Tragkraftspritze wurde zur Verfügung gestellt, dazu viele ältere Wasserschläuche. „Die Menschen dort brauchen dieses Material dringend“, weiß der Kommandant. Da sei es logisch, dass man helfe.

Die Ortsfeuerwehren in der Loisachstadt halfen nicht zum ersten Mal: Als die Stadt Wolfratshausen vor rund einem Monat zur großen Sammelaktion aufrief, stellte die Wehr ihren Standort am Hatzplatz zur Verfügung. Fast 350 Pakete wurden dort gepackt und anschließend an den Münchner Flughafen transportiert, von wo aus die Hilfsgüter ins Krisengebiet gebracht wurden. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, schrieb die Wehr damals auf ihrer Facebook-Seite. Bauer ist es immer noch: „Es ist großartig, wie viel bei den Sammlungen zusammengekommen ist.“

