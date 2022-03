Hilferuf aus Brody (Ukraine): „Bitten um humanitäre Unterstützung“ - Wolfratshausen reagiert

Von: Carl-Christian Eick

Große Solidarität: Binnen vier Tagen brachten Bürger der Feuerwehr Wolfratshausen so viele Hilfsgüter, dass am Montag 328 Umzugskartons auf die Reise in die Ukraine gehen konnten. © Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen

Brodys Bürgermeister Belej bittet Wolfratshausen um „humanitäre Unterstützung“. Die Stadt reagiert mit einem Spendenaufruf.

Wolfratshausen/Brody – In einer E-Mail hat Anatolij Belej, Bürgermeister von Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody in der Ukraine, seinen Amtskollegen Klaus Heilinglechner um humanitäre Unterstützung gebeten (wir berichteten). Die Stadt Wolfratshausen reagiert auf das Hilfsgesuch mit einem Spendenaufruf.

Hilferuf: Das wird in Brody dringend benötigt

In einer Pressemitteilung hat Rathauschef Heilinglechner zusammengefasst, was in der Kleinstadt rund 450 Kilometer entfernt von Kiew dringend benötigt wird: Isomatten, Matratzen, warme Decken, Wintersocken, Schlafsäcke, Handtücher, Thermosflaschen, Gummistiefel, Hygieneprodukte, Fußball- und Fischernetze (daraus werden Tarnnetze), dunkelfarbene Regenjacken, Gaskocher/Campingkocher, leichte Zelte, Medikamente (zum Beispiel Schmerztabletten sowie schmerzlindernde Salben, Fieberzäpfchen, Verbandszeug, Erkältungsmittel, Wunddesinfektionsmittel und Blutstopper).

Wer spenden kann, wird gebeten, sich ab kommendem Freitag, 11. März, per E-Mail (ukraine@wolfratshausen.de) bei der Stadtverwaltung zu melden. Heilinglechner: „Wir organisieren die Sammlung und vereinbaren einen Abgabetermin mit den Spendern.“ (cce)

(unser Artikel vom 8. März) Voller Sorge blickt Wolfratshausen in diesen düsteren Tagen auf das Geschehen in der Freundschaftsstadt Brody im Westen der Ukraine. Schon kurz nach dem Überfall der Russischen Föderation vor gut einer Woche hatte Rathauschef Klaus Heilinglechner seinem Amtskollegen Anatolij Belej eine E-Mail geschickt (wir berichteten). Am Wochenende antwortete Belej: „Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Anteilnahme, die für uns in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig sind. Wir schätzen unsere Partnerschaft, Freundschaft, die sowohl in friedlicher als auch in Kriegszeit erstarken.“

„Organisieren Schlaforte“: Brody hilft aus Kiew geflohenen Landsleuten

Gemeldet hat sich auch die Deutschlehrerin und Dolmetscherin Halyna Basok aus Brody. „Gott sei Dank haben wir zurzeit keine direkte Gefahr“, lässt sie Bürgermeister Heilinglechner per E-Mail wissen. Die rund 450 Kilometer von der Metropole Kiew entfernt liegende Kleinstadt, in der vor Ausbruch des Krieges rund 24 000 Männer, Frauen und Kinder lebten, nimmt laut Basok derzeit flüchtende Landsleute aus der Hauptstadt Kiew sowie aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine, auf. „Wir sammeln Schlafsachen und organisieren Schlaforte“, so die Dolmetscherin.

Den in Wolfratshausen lebenden Russen „die Wahrheit erzählen“

Basok appelliert an die Menschen in der Loisachstadt: „Wir wissen, dass in Wolfratshausen auch Russen leben. Wir bitten, ihnen auch die Wahrheit darüber zu erzählen, was in der Ukraine passiert. Sie sollen wissen, dass wir unser Heimatland und unser Zuhause verteidigen.“ Die Deutschlehrerin, die Briefe und E-Mails übersetzt, die zwischen den Rathäusern hin und her gesendet werden, und bislang Delegationen aus Brody bei den Besuchen der Freundschaftsstadt in Oberbayern begleitete, äußert zugleich auch ihre Angst, „dass die Invasoren uns misshandeln“.

Heilinglechner hat sowohl Bürgermeister Belej als auch Dolmetscherin Basok die Solidarität Wolfratshausens zugesichert. „Die Stadt hat Notunterkünfte eingerichtet“, man könne Kriegsflüchtlinge aufnehmen, so der Rathauschef. „Wir sind im Geiste bei Euch und beten für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine und unserer Partnerstadt Brody.“

„Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Anteilnahme, die für uns in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig sind“, so Brodys Bürgermeister Anatolij Belej. © Archiv

Brodys Bürgermeister bittet um humanitäre Unterstützung

Der Krieg, „den Russland heimtückisch angefangen hat“, so Brodys Bürgermeister Belej, „hat sich in alle Regionen verbreitet“. Die Ukrainer würden sich und ihr Heimatland verteidigen, könnten dies aber nicht ohne Hilfe: „Wir bitten Sie um humanitäre Unterstützung.“ In seiner E-Mail an Heilinglechner hat Belej unter anderem dringend benötigte Gegenstände wie Gummistiefel, Handtücher, Erste-Hilfe-Sets, Isomatten, Schlafsäcke, Thermosflaschen und Medikamente aufgelistet.

Gemeinsam mit der Geschäftsleiterin im Rathaus, Kirsten Vogler, sowie Martin Melf (Referatsleiter Bildung und Soziales), Paulina Kisselbach (Referat Asyl und Integration) sowie Ines Lobenstein (Caritas-Obdachlosenhilfe) hat Heilinglechner am Montagmorgen erste Schritte in die Wege geleitet. Nach seinen Worten sind der Stadt bereits gut zwei Dutzend Unterkünfte gemeldet worden, die sich für Kriegsflüchtlinge eignen: „von einem derzeit leer stehenden Haus bis zum ehemaligen Kinderzimmer, das nicht mehr benötigt wird.“ Da davon auszugehen sei, dass die Geflüchteten zwei, drei Monate oder länger eine sichere Bleibe benötigen („und eine Privatsphäre gewährleistet sein sollte“) , würden die Angebote „sondiert“ und anschließend dem Landratsamt übermittelt, erklärt der Rathauschef gegenüber unserer Zeitung. Koordiniert werde die Unterbringung von der Kreisbehörde in Bad Tölz.

Rathauschef ist „sehr froh“ über riesige Hilfsbereitschaft

Heilinglechner ist kein Freund großer Notunterkünfte – nicht zuletzt aufgrund der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie. Ähnlich wie in der Flüchtlingskrise 2015/2016 versuche Wolfratshausen, die Ukrainer „dezentral“ unterzubringen. Landrat Josef Niedermaier gehe von mindestens 500 Personen aus, die in den nächsten zwei Wochen im Landkreis ankommen würden. Deren Unterbringung sei ein Thema in einer Videokonferenz von Niedermaier und allen 21 Bürgermeistern im Landkreis gewesen, die am vergangenen Samstag stattgefunden habe.

„Ich bin sehr froh und sehr stolz“, sagt Heilinglechner mit Blick auf die enorme Hilfsbereitschaft in der Flößerstadt. Ein Beispiel: Bei der Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen kamen binnen vier Tagen 328 Umzugskartons mit Hilfsgütern zusammen, die, gepackt auf 27 Euro-Paletten, vom Flughafenverein München in die Ukraine transportiert werden. Dazu komme das Angebot von Wohnraum „und es bieten sich auch sehr viele Freiwillige als Dolmetscher an“, berichtet der Bürgermeister.

Wolfratshausen: Im Rathaus werden Hilfsangebote gesammelt

Die Stadt bereitet nach seinen Worten einen Spendenaufruf vor. Die Kommune wolle keine eigene Aktion aus dem Boden stampfen, erläutert Heilinglechner, sondern gezielt zur Unterstützung einer bereits arbeitenden Initiative aufrufen. Details standen am Montag noch nicht fest.

Unter der E-Mail-Adresse ukraine@wolfratshausen.de werden derweil alle Hilfsangebote gesammelt. Die, die helfen wollen, werden gebeten, ihre Adresse sowie ihre Telefonnummer anzugeben – und genau zu beschreiben, wie ihr Angebot aussieht. Auch Angebote für Sachspenden werden im Rathaus gesammelt und weitergeleitet. „Von Kleidung bis Spielzeug werden wir irgendwann alles brauchen können“, sagt Referatsleiter Martin Melf. „Was wir konkret benötigen, werden wir sehen, wenn die ersten Flüchtlinge hier angekommen sind.“ (cce)

