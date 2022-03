Hilfsbereitschaft für Ukraine hält an: Sammlungen in der Region Wolfratshausen-Geretsried

Von: Susanne Weiss

Berge an Kleidung, Windeln und Medikamente haben Uschi Drappeldrey, Arletta Dunajski und Jolanthe Morawe aus Geretsried in die Ukraine gebracht. Die Spendenaktion ist nun abgeschlossen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Laufe dieser Woche sind viele Kleiderspenden für die Ukraine eingegangen. Nun werden andere Dinge benötigt. Ein Überblick der Initiativen:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bilder aus der Ukraine und von ihren Grenzen lassen wenige Menschen ungerührt. In dieser Woche sind einige Spendeninitiativen entstanden, um die Menschen vor Ort und Flüchtlingen zu unterstützen. Die Hilfsbereitschaft ist so groß, dass an den meisten Stellen inzwischen mehr als genug Kleiderspenden eingegangen sind. Wer aktuell was benötigt:

Spenden für die Ukraine beim BRK in Geretsried

Das Lager des BRK-KleiderMarkts in Geretsried ist voll. „Dank der vielen spontanen Hilfe sind wir gut ausgerüstet“, sagt Kreisgeschäftsführer Andreas Schäfer. Die Sach- und Kleiderspenden werden verteilt, wenn Flüchtlinge im Landkreis ankommen. Aufgrund der Sicherheitslage und um die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren, bittet das Deutsche Rote Kreuz darum, von nicht abgestimmten Lieferungen ins Krisengebiet abzusehen.

„Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, sind Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen“, betont Schäfer. Sie könnten flexibel und entsprechend der jeweiligen Bedarfslage eingesetzt werden. Das Spendenkonto lautet DE 63 37 02 05 00 00 05 02 33 07, Stichwort „Nothilfe Ukraine“.

Spendensammlung für die Ukraine in Wolfratshausen: Feuerwehr sucht Medikamente und anderes

Die Wolfratshauser Feuerwehr sammelt übers Wochenende Spenden für den Flughafen-Verein München. „Er kann Spenden nächste Woche gezielt und gesichert transportieren“, erklärt Vize-Kommandant Christian Schmidt. Benötigt werden unter anderem Medikamente, Verbandsmaterial und Taschenlampen mit Batterien. Die vollständige Liste ist auf der Internetseite des Flughafen-Vereins zu finden. Die Wolfratshauser Feuerwehr nimmt die Spenden, am besten verpackt in Umzugskartons, am Freitag, 13 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr, Am Bach 1 an. Schmidt bittet darum, auf Abstand und Maske zu achten und am Hatzplatz zu parken, da der Einsatzbetrieb aufrecht erhalten werden muss.

Spenden: Osteuropahilfe Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München nimmt Güter an

Die Osteuropahilfe der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München nimmt weiterhin Spenden an, muss ihre Kräfte aber bündeln. „Wir kümmern uns um Unterkünfte, organisieren Transporte und nehmen die Sache entgegen“, erklärt Vorsitzende Maria Reitinger die Lage. Sie bedankt sich bei allen Unterstützern, bittet aber inständig darum, Spenden nicht vorab telefonisch anzukündigen. Sie können jederzeit am Mörlbacher Weg 24 in Schäftlarn/Neufahrn abgegeben werden. Kleidung werde derzeit nicht benötigt. Womit man helfen kann, findet sich immer aktuell auf der Internetseite www.osteuropa-hilfe.de. Derzeit gebraucht werden etwa Medikamente, Verbandsmaterial, Decken und Konserven.

Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge: Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen nimmt Meldungen an

Wer einen möglichen Wohnraum für Flüchtlinge abgeben möchte, kann dies per E-Mail an das Landratsamt machen unter ukrainehilfe@lra-toelz.de. Als Angaben werden die Zimmeranzahl, die entsprechende Adresse und die eigenen Kontaktdaten benötigt. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Behörde keine Spenden annehmen darf. Wer einen Flüchtling aufgenommen hat oder als Flüchtling im Landkreis ankommt, findet Informationen zur Anmeldung auf der Internetseite www.lra-toelz.de/ukrainehilfe.

Ukraine-Spenden: „Geretsried hilft“ unterstützt mit Sachspenden

Aus Geretsried sind im Laufe dieser Woche an die 15 Sprinterladungen an die ukrainische Grenze gegangen. Die Initiatorinnen der Sammlung Uschi Drappeldrey, Arletta Dunajski und Jolanthe Morawe haben vier Tage Sachspenden angenommen, sortiert und eingeladen. Arbeiter der gegenüberliegenden Firma, Passanten und sogar Kinder haben spontan mitangepackt. „Ich habe nicht gedacht, dass Menschen so lieb sein können“, sagt Morawe.

Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass die Geretsriederinnen teils an ihre Grenzen gekommen, weil sie keine Lagermöglichkeiten hatten. Die Spendenaktion ist nun abgeschlossen. „Sie war wichtig, und die Spenden sind angekommen“, verspricht die Geretsriederin. Der größere Teil ging Generalkonsulat der Republik Polen, ein kleinerer Teil über Privatinitiativen in die Ukraine. Die Geretsriederinnen wollen nun an anderer Stelle unterstützen. Morawe: „Wenn neue Spenden benötigt werden, bitten wir sicherlich wieder um Hilfe.“

Montessori-Verein sammelt für Ukraine

Der Tölzer Montessori-Verein und die Initiative „Tölz hilft“ setzen ihre Sammlung fort. Es wird ausdrücklich gebeten, keine Kleidung mehr abzugeben, ferner keine abgelaufenen Lebensmittel. Benötigt werden aktuell Babysachen, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Die Spenden sollten in beschrifteten Kartons, Taschen oder Rucksäcken zum Montessori-Kinderhaus, General-Patton-Straße 40 in Bad Tölz, gebracht werden. An diesem Freitag ist Annahme von 9 bis 15 Uhr. Um 16 Uhr startet der Transport nach Ungarn. Der Montessori-Verein plant, ab kommender Woche jeden Mittwoch von 9 bis 14 Uhr Spenden entgegenzunehmen.

Dreh- und Angelpunkt der Aktion ist die Stiftung „Grenzenlose Kinderhilfe“, wie ein Sprecher von „Tölz hilft“ erklärt. Dorthin kann direkt gespendet werden. Der Montessori-Verein nimmt außerdem Bargeld entgegen. „Davon kaufen wir das, was wenig gespendet wird, aber trotzdem dringend benötigt wird“, erklärt eine Sprecherin. Außerdem werden davon Sprit und Maut für die Fahrten nach Ungarn bezahlt.

