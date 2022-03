Hilfstranssport für das ukrainische Brody: Was vier Wolfratshauser an der Grenze erleben

Von: Peter Borchers

Freunde, erst recht in der Not: (knieend v.li.) Peter Lobenstein, Robert Klingel und Robert Buxbaum sowie Bürgermeister Klaus Heilinglechner (4. v. re.) brachten Hilfsgüter von Wolfratshausen an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Delegation aus Brody mit Rathauschef Anatolij Belej (3. v. re.) revanchierte sich mit kleinen Geschenken. © Privat

Stadtrat Peter Lobenstein, DLRG-Chef Robert Klingel, Feuerwehrkommandant Robert Buxbaum und Bürgermeister Klaus Heilinglechner fuhren in einem Drei-Tages-Trip zwei Lkw mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort sahen sie: Die schlimmen Bilder decken sich mit denen in den TV-Nachrichten.

Wolfratshausen – Montagvormittag, 10.55 Uhr: Nach mehreren vergeblichen Versuchen samt einem „The person you have called is not available“, zusätzlich auf Polnisch, erreichen wir Robert Klingel endlich an seinem Handy. „Wir sind vor einer halben Stunde angekommen“, erzählt der Chef der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen. Gemeinsam mit Stadtrat Peter Lobenstein vom Asylhelferkreis fährt Klingel einen Lkw mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze. Den zweiten Transporter steuern Weidachs Feuerwehrkommandant Robert Buxbaum und Rathauschef Klaus Heilinglechner. Bürger aus Wolfratshausen und Umgebung haben nach einem Aufruf aus dem Rathaus am Wochenende in großer Hilfsbereitschaft Medikamente, Hygieneartikel Zelte und mehr gespendet.

Am Sonntag gegen 16 Uhr bricht das Quartett in Richtung Polen auf. Ein dritter Wagen hat sich bereits am Samstagabend auf den Weg gemacht. Am Grenzübergang Uhryniv soll die Hilfslieferung auf ukrainische Laster umgeladen werden, die sie dann weiter in Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody transportieren. Knapp 19 Stunden benötigen die Wolfratshauser für die rund 1300 Kilometer lange Strecke. „Wir sind jeweils abwechselnd im Prinzip durchgefahren“, berichtet Klingel. Aktuell werde gerade umgeladen, erzählt er weiter. „Die Mannschaft aus Brody ist mit 20 Leuten und zwei Lkw angereist.“ Auch dabei: Klaus Heilinglechners Amtskollege aus Brody, Anatolij Belej.

Lage vor Ort „schwer zu ertragen“

Und wie ist die Lage an der Grenze? Klingel atmet tief durch. „Schwer zu ertragen“, sagt er mit belegter Stimme. „Das hier zu sehen, ist kein Spaß. Gefühlt alle halbe Stunde fährt ein Bus mit Flüchtlingen von hier in Richtung Westen.“ Die Stimmung beschreibt der DLRG-Vorsitzende als „bedrückend und angespannt“.

Klaus Heilinglechner findet kaum andere Worte für das, was sich den vier Wolfratshausern an der Grenze bietet. „Erschreckend“, murmelt der Rathauschef, der sich selbst als Brummifahrer angeboten hat. „Die Leute müssen zu Fuß über die Grenze gehen und werden dann hier auf polnischer Seite auf Busse verteilt.“ Auf dem Gelände vor dem Schlagbaum seien Zelte aufgestellt, die den Kriegsflüchtlingen bei Schlechtwetter etwas Schutz und Wärme bieten. Hauptsächlich kämen Frauen und Kinder sowie ein paar wenige alte Männer, so Heilinglechner. „Jetzt ist das Wetter ja gut, aber vor ein paar Tagen hat es hier noch geschneit. Dieses Elend so nah bei uns, das kann man eigentlich gar nicht begreifen.“

Auch interessant: Gerettet aus der Ukraine: Wolfratshauser holen Familie von Grenze ab - Tränen der Erleichterung

Decken sich die Bilder vor Ort mit den Berichten, die seit Tagen via Nachrichten- und Sondersendungen in die deutschen Wohnzimmer flimmern? Klaus Heilinglechner überlegt, sagt dann: „Wenn man die Berichte im Fernsehen sieht, fragt man sich manchmal schon: ,Wie sind die zusammengeschnitten? Stimmt das alles so?‘ Ich kann jetzt nur sagen: Die Fernsehberichte decken sich zu 100 Prozent mit dem, was wir hier vor Ort sehen und erleben.“

Mittags machen sich die Wolfratshauser wieder auf den Heimweg. „Wir werden voraussichtlich Dienstagfrüh wieder in Wolfratshausen sein“, textet Robert Klingel am späten Montagnachmittag via WhatsApp.

peb

Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt finden Sie hier.