Isar-Floßfahrten: Zweites Jahr ohne Einnahmen - Veranstalter verbittert - „Das haben die einfach versaut“

Die Folgen der Corona-Pandemie

Schon 2020 fielen alle Floßfahrten „auf Minga“ der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun gibt‘s erneut schlechte Nachrichten. Für die Floßmeister das zweite Jahr komplett ohne Einnahmen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Floßmeister Josef „Sepp“ Seitner zieht die Reißleine: Heuer wird kein Floß seines Familienbetriebs „auf Minga“ fahren. Damit fällt nach 2020 die zweite Saison corona-bedingt komplett ins Wasser. „Das wird heuer nichts mehr werden“, sagt Seitner niedergeschlagen. Auch seine zwei Berufskollegen im Landkreis haben ihre Hoffnungen nahezu aufgegeben.

Michael Angermeier ist richtig angefressen. Der Chef des gleichnamigen Flößereibetriebs mit Sitz in Arzbach macht die große Politik für das Desaster verantwortlich: „Viel zu spät kam Impfstoff, das haben die einfach versaut.“ Noch hat er die ganz leise Hoffnung, dass er Mitte Juli die Freigabe von den Behörden bekommt, „doch es sieht nicht gut aus“, sinniert Angermeier. Er gibt zu bedenken: Der Neustart könne nicht über Nacht erfolgen, „wir brauchen natürlich einen zeitlich Vorlauf“. Und falls er tatsächlich Ende Juli ein Floß zu Wasser lassen könnte? „Dann bleiben ja bis zum Saisonende kaum noch Tage, um Geld zu verdienen.“

Der Impfstoff wäre der Schlüssel zur Freiheit gewesen.“

Sorgen bereiten Angermeier die Mutanten des Coronavirus, vor allem die laut Experten hochansteckende Delta-Variante. „Was, wenn wir im Juli loslegen und uns dann aber sofort die nächste Infektionswelle erwischt?“ Sein Berufskollege Seitner sieht’s genau so: „Ich bin da sehr misstrauisch“, sagt der Wolfratshauser mit Blick auf die Delta-Variante.

Floßfahrten auf der Isar: Veranstalter fühlen sich von Politikern im Stich gelassen

Monika Heidl-Seitner, Büroleiterin im zweiten Flößereibetrieb (Franz Seitner) in der internationalen Flößerstadt Wolfratshausen, fühlt sich von den Entscheidungsträgern im Freistaat allein gelassen: „Wir sind bis heute keinen Schritt weiter, was die Umsetzung der Hygienemaßnahmen für unseren Betrieb betrifft.“ Bis zunächst 11. Juli hat sie wie Angermeier alle Fahrten abgesagt. „Es ist der Warnschuss vor der Totalabsage“, so Heidl-Seitner.

Josef Seitner dagegen ist kein Freund von halben Sachen. Für ihn ist die Saison 2021 gelaufen. Punkt. Vielleicht Ende Juli auf Minga fahren zu dürfen ist für ihn keine Option. „Und wenn dann im August noch ein paar Hochwassertage kommen?“ Nein, dann lieber jetzt einen Schlussstrich ziehen, „denn es bleibt doch nichts von der Saison übrig“, die traditionell am 1. Mai beginnt. „Wir waren viel zu spät mit dem Impfstoff dran“, gibt Seitner seinem Berufskollegen Angermeier recht. „Der Impfstoff wäre der Schlüssel zur Freiheit gewesen“ – und zu einer unbeschwerten Flößersaison 2021. „Im Mai, spätestens im Juni hätten wir heuer mit den Impfungen durch sein müssen.“

Flößer zwei Jahren ohne Einnahmen: Nach der Eisfahrt im September 2019 war Schluss

Seitner will nicht klagen oder gar jammern. Aber die zweite Komplettabsage der Floßsaison in Folge „ist natürlich ein herber Schlag“. Er betreibt das traditionsreiche Geschäft in vierter Generation: „Nein, so etwas hat’s noch nie gegeben.“ Das Schlimmste, von dem ihm sein Vater berichtet hat, „waren sechs Wochen, in denen mal nichts ging“. Wochenende für Wochenende gab’s seinerzeit extrem schwere Regenfälle. Die Folge: „Hochwasser“, das von montags bis freitags „gar nicht mehr zurückging“. Es waren sechs lange Wochen, in denen die tonnenschweren Holzgefährte an die Floßlände gefesselt waren.

An seine bis dato letzte Fahrt über Loisach und Isar in die Landeshauptstadt kann sich Seitner noch sehr gut erinnern: „Das war am 10. September 2019.“ Die sogenannte Eisfahrt, das Saisonfinale. An diesem Tag fährt die komplette Belegschaft mit Freunden des Hauses auf Minga. Anschließend kehrt die illustre Truppe in einem Wirtshaus ein, stößt auf eine erfolgreiche Saison an und feiert, dass alle die mitunter gefährlichen Wasserreisen seit 1. Mai unbeschadet überstanden haben. „Wir haben’s damals richtig krachen lassen“, schwelgt Seitner in Erinnerungen und macht kein Geheimnis daraus, dass an jenem Eisfahrt-Abend keine Kinder von Traurigkeit zusammensaßen: „Wir sind um drei Uhr in der Früh fröhlich nach Hause gewackelt.“

Fahrten auf der Isar: Floßmeister haben ihre Hoffnungen nahezu aufgegeben

Aktuell gibt’s für die drei Flößereibetriebe im Landkreis keinen Grund zum Lachen. „Das alles ist ein Sch...“, fasst Seitner die Lage zusammen. „Ich habe immer gehofft“, meint Angermeier, „doch inzwischen glaube ich nicht mehr daran“, dass ein Floß voller unbeschwerter Menschen an der Marienbrücke ablegen wird. Den 11. Juli hat sich Angermeier wie Monika Heidl-Seitner als Deadline gezogen. Doch eigentlich haben beide das Geschäft 2021 bereits abgehakt. Heidl-Seitner, deren Vater Franz Seitner den Familienbetrieb seit Anfang der 1980er-Jahre lenkt, gibt sich kämpferisch: „Dafür starten wir nächste Saison voll durch!“ (cce)

