Historisches „Allzeittief“ der Arbeitslosenquote in Bad Tölz-Wolfratshausen – trotz landesweitem Negativ-Trends

Von: Jannis Gogolin

Eine historisch niedrige Arbeitslosenquote verzeichnete die Agentur für Arbeit im Juli für den Landkreis. © Dittrich/Dpa

Entgegen des bundesweiten Negativ-Trends ist die Arbeitslosenquote im Landkreis so tief wie nie. Insbesondere Facharbeiter und mögliche Azubis profitieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In wenigen Wochen startet eine neue Welle Schulabgänger in die Ausbildung, viele haben ihren Sprung in die Arbeitswelt im September schon klar vor Augen. Doch auch für diejenigen, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, stehen die Chancen gut. Wie die Rosenheimer Agentur für Arbeit berichtet, stehen im Landkreis 100 jungen Frauen und Männern 350 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Und auch sonst: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis sieht gut aus – besonders im Vergleich zum landesweiten Negativ-Trend.

5,7 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung war im diesjährigen Juli als arbeitssuchend gemeldet. Nach Zahlen der Rosenheimer Niederlassung der Bundesagentur für Arbeit bedeutet das einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,3 Prozentpunkte. Doch in Bad Tölz-Wolfratshausen herrschte im Juli ein „Allzeittief“. „Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent lag der Landkreis im Juli bundesweit auf Platz 1“, so die Agentur in einer Pressemitteilung. Und damit nicht genug: Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosenquote im Landkreis sogar um 0,3 Prozentpunkte ab.

Für Udo Kohnen, dem Leiter der Geschäftsstellen im Landkreis, ist die niedrige Arbeitslosenquote auf die starke Wirtschaft zurückzuführen. © Agentur für Arbeit Rosenheim

Nach der Einschätzung von Udo Kohnen, dem Leiter der Geschäftsstellen im Landkreis, liegt die positive Entwicklung an einem „guten und widerstandsfähigen Arbeitsmarkt, der auf einer breit aufgestellten Wirtschaftsstruktur basiert“. Eine weitere begrüßenswerte Konsequenz: Im vergangenen Monat wurden auf 1390 Arbeitssuchende 1420 freie Stellen gemeldet. Für Kohnen ein gutes Zeichen, übersteigt im gesamten Bezirk der Rosenheimer Agentur doch die Bewerberzahl im Schnitt die Menge der freien Stellen.

Manche betiteln es als Facharbeitermangel. Aus der Perspektive arbeitssuchender Facharbeiter und möglicher Azubis erscheint der Arbeitsmarkt dementsprechend besonders attraktiv. „Für dieses Qualifikationsniveau waren in unserem Landkreis knapp 1,9 Stellen je Bewerber gemeldet“, wird der Geschäftsstellenleiter in der Mitteilung zitiert. Daher rufe er „speziell junge Menschen“ auf, sich für eine Berufsausbildung zu entscheiden. Deutsche Berufsabschlüsse seien „international hoch anerkannt und bieten die ideale Grundlage für eine spätere Karriere“.

Info: Für Informationen über noch freie Ausbildungsplätze können sich Interessierte an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unter der Rufnummer 08031/202-222 wenden.

