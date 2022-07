Hitzewelle: Worauf Eltern achten müssen - Tipps vom Kinderarzt

Von: Dominik Stallein

In der kommenden Woche steigen die Temperaturen noch weiter an. Da hilft nur Abkühlung. © Jens Büttner/dpa

In der Sommerhitze draußen toben: Das kann gefährlich werden. Ein Arzt aus Bad Tölz-Wolfratshausen rät zur Siesta-Pause - und besonderer Vorsicht.

Nicht nur älteren Menschen drohen bei den derzeitigen Temperaturen körperliche Beschwerden: Auch Kinder und Jugendliche sollten beim Toben in der Sonne aufpassen. Dr. Tobias Reploh, Kinderarzt in Bad Tölz, rät besonders bei den Jüngsten zur Vorsicht: „Kinder unter drei Jahren sollten aktuell am besten nur im Schatten sein.“ Grundsätzlich sei beim Nachwuchs auf ausreichenden Schutz für die Haut zu achten.

Sonnencreme tragen Mama und Papa ihren Kleinen am besten eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad auf und frischen den Schutz immer wieder auf – besonders auf den „Sonnenterrassen“, also Nase, Wangen, Lippen und Schultern. Zur Standardbekleidung sollte neben luftiger Kleidung auf jeden Fall eine Kopfbedeckung zählen. Sportliche Aktivitäten empfiehlt der Mediziner entweder vor 11 Uhr oder erst nach 16.30 Uhr – „und nicht in der Siesta-Pause“ um die Mittagszeit.

Bei den hohen Temperaturen müssen auch die Kleinen viel trinken: „Bei den Jüngsten kann es zwei- oder dreimal so viel sein wie sonst“, betont Reploh. Ältere Kinder sollten mindestens zwei Liter am Tag zu sich nehmen, am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Und – auch wenn der Kinderarzt sonst von zuckerreicher Ernährung abrät: „Es darf schon auch mal ein Eis sein.“

