Von: Carl-Christian Eick

In einem Spielcasino rastete der Mann aus: Am Montagabend randalierte ein 40-Jähriger in Wolfratshausen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Wolfratshausen – Wegen Sachbeschädigung, Bedrohung sowie versuchter Körperverletzung wird sich ein Wolfratshauser verantworten müssen. Der 40-Jährige besuchte am Montagabend gegen 22.15 Uhr ein Lokal in der Wolfratshauser Altstadt und gebärdete sich dort „hochaggressiv“, berichtet Christina Loy, Pressesprecherin der Wolfratshauser Polizei, auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Hochaggressiv“ in Spielothek: Polizei überwältigt Wüterich

Schließlich wusste sich das Servicepersonal in der Spieloase nicht anders zu helfen, als die Polizei in Wolfratshausen zu alarmieren. Die rückte umgehend mit mehreren Streifen an – den Beamten gelang es schließlich, den Wüterich „zu sichern“, so Loy, und in Gewahrsam zu nehmen. Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme leistete der 40-Jährige laut der Polizeisprecherin nicht – zumindest dieser Anklagepunkt bleibt dem Mann somit erspart.

