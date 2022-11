Hochspannend in den Herbst: Bestsellerautorin zu Gast in Stadtbücherei Wolfratshausen

Liest in der Wolfratshauser Stadtbücherei aus ihrem neuen Roman: Bestsellerautorin Ellen Sandberg. © Veranstalter

Die Bestsellerautorin Ellen Sandberg stellt an diesem Montag ihren neuen Familien-Thriller vor. Sandberg liest in der Stadtbücherei Wolfratshausen aus ihrem Werk.

Wolfratshausen – Die Tage werden kürzer und kälter – da bricht für viele wieder die Zeit langer Leseabende an. Die Stadtbücherei Wolfratshausen unterstützt alle Leseratten: Für die Kleinen ist der Rabe Fridolin mit seiner ‚Mama‘ Jutta Wübben schon ein guter Freund geworden; für die Großen halten Leiterin Silke Vogel und ihr Team interessante Lesungen bereit: Schon an diesem Montag, 7. November, liest Bestsellerautorin Ellen Sandberg ab 19 Uhr aus ihrem aktuellen Roman „Das Unrecht“ – und einige Probeleser sind ganz begeistert von ihrem neuen Werk.

Ellen Sandberg kam 1957 in München als Inge Löhnig zur Welt. Nach dem Abitur studierte sie Grafikdesign, war Artdirektorin verschiedener Werbeagenturen und eröffnete ihr eigenes Designstudio. Das Schreiben war anfangs nur Hobby, dann Zweitberuf, bis 2007 der Ullstein Verlag Interesse an ihren Romanen zeigte.

Löhnig erschaffte mit Kommissar Dühnfort einen Ermittler, der es bislang auf neun Bände brachte. Es folgten zwei Bände der Gina-Angelucci-Reihe sowie im Jahr 2014 der Krimi „Mörderkind“ sowie einige Jugendthriller. Dann erschuf sie ein neues Genre, den „spannenden Familienroman“ – und legte sich das Pseudonym Ellen Sandberg zu. Ab 2017 erschienen „Die Vergessenen“, „Der Verrat“, „Das Erbe“, „Die Schweigende“ sowie 2021 „Das Geheimnis“. Heuer kam der neue Roman „Das Unrecht“ heraus – mit 416 Seiten wieder ein ‚Pageturner‘, wie es neudeutsch heißt.

Sandberg recherchiert genau und legt größten Wert auf Detailtreue

Worum geht es? Ein Tod, der nicht gesühnt wurde – und eine Schuld, die niemals beglichen werden kann. Immer im Herbst wird die Protagonistin Anett von innerer Unruhe erfasst. Sie spürt die Narbe an ihrem Arm, und Erinnerungen werden wach. Diesmal aber bleiben sie, lassen sich nicht vertreiben, und nach einem Ehestreit fährt Anett nach Wismar, in ihre alte Heimat an der Ostsee. Sie will mit der Vergangenheit abschließen, dem Mann vergeben, der sie und ihren Freund 1988 verraten hatte. Doch sie hätte nicht die Geister der Vergangenheit wecken sollen. Der Verrat von damals reißt Anetts Leben erneut in den Abgrund.

Ellen Sandberg versteht es, in ihren spannenden Familienromanen meisterlich, glaubwürdige und authentische Figuren zu erschaffen und diese in ein Handlungs- und Beziehungsgeflecht zu setzen. Sie recherchiert genau und legt größten Wert auf Detailtreue.

Die Lesung am Montag verspricht Spannung auf hohem literarischen Niveau, und darüber hinaus die Begegnung mit einer überaus sympathischen Bestseller-Autorin, die sicherlich auch Fragen beantwortet und Einblick in ihre ‚Schreibwerkstatt’ gibt. Die Stadtbücherei Wolfratshausen am Hammerschmiedweg 3 nimmt unter Telefon 0 81 71/7 64 55 noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr Reservierungen entgegen. Der Eintritt kostet 12 Euro inklusive einem Glas Wein.

Stadtbücherei Wolfratshausen: Nächste Lesung schon am 17. November

Am Donnerstag, 17. November, steht dann schon die nächste Lesung an: Prof. Michael Wolffsohn, geboren 1947 in Tel Aviv, lehrte von 1981 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2012 neuere Geschichte an der Hochschule der Bundeswehr München. Nach seinem sehr persönlichen Buch „Wir waren Glückskinder – trotz allem. Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte“ (2021) liest Wolffsohn aus seinem neuen Buch „Eine andere jüdische Weltgeschichte“. (kl)

