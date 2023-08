Angespannte Hochwasserlage an der Loisach: Bauhof-Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Unter Beobachtung: Bauhof-Mitarbeiter Sebastian Wagner kontrolliert das Schwemmgut auf der hochwasserführenden Loisach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wegen der angespannten Hochwasserlage sind Mitarbeiter des Bauhofs 24 Stunden im Einsatz am Kastenmühlwehr. Dabei gibt es ein Problem.

Wolfratshausen – Der aufgrund des vielen Regens steigende Pegel der Loisach bereitet den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs schlaflose Nächte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Seit Wochenbeginn steht das Kastenmühlwehr rund um die Uhr unter Beobachtung.

„Das Problem ist vor allem das Schwemmgut“, sagt Alois Eckert, während er die Barriere, die Fußgänger abhalten soll, den Steg zu betreten, wieder gerade rückt. „Kastenmühlwehr wegen Hochwasser gesperrt“ ist auf einem Hinweisschild zu lesen, und darunter in roten Großbuchstaben: „Lebensgefahr!!!“

Dass das keine Übertreibung ist, zeigt ein Blick auf die braunen, wild tosenden Fluten zu beiden Seiten des Wehrs. Flussabwärts, wo sonst die Floßgasse und die Fischtreppe zu sehen sind, brodelt das Wasser nur so. Am Mittwochvormittag wurde in Beuerberg eine Wassertiefe von 4,86 Meter gemessen. Normal wären um die drei Meter. Noch 14 Zentimeter mehr, und der Wert würde unter Meldestufe 3 fallen.

Inzwischen wirft Eckerts Kollege Sebastian Wagner einen Blick auf die angeschwemmten Äste und Bäume. Ein Weidenbaum, ein geborstener Eschenstamm und Biberholz haben sich vor dem Wehr verfangen und blockieren den ungehinderten Ablauf der Wassermenge. „Sie tragen durch diese Sperre noch mehr zur Stauung des Wassers bei“, sagt Eckert. Die Bauhofmitarbeiter stehen deshalb ständig mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim in Verbindung. Die Stämme „einfach rausheben und wegbringen geht ja auch nicht“.

Eckert war einer der ersten, der zusammen mit einem Kollegen die Nachtschicht am Wehr übernahm. Immer wieder kontrollierten die Männer die Lage, um im Ernstfall umgehend Alarm schlagen zu können. Jetzt, am Tag, beschäftigen sich die Männer auf dem Fußgängerüberweg des Wehrs mit kleineren Reinigungsarbeiten.

„In der Nacht haben wir uns die Pläne von der Errichtung des Bauwerks durchgelesen“, berichtet Eckert. „Man sieht dann vieles anders.“ Ansonsten haben die Männer trotz der ungewohnten Arbeitszeiten nicht den Humor verloren. „Zum einen gehört es ganz einfach dazu“, sagt Eckert. „Zum anderen war es a bisserl so wie bei einer Maibaumwache.“

