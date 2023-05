Hoher Sachschaden bei zwei Verkehrsunfällen – 68-Jährige musste ins Krankenhaus

Von: Peter Borchers

Teilen

Nass, kalt, staubig: Der Mai wird heuer ungemütlich (Symbolbild). © picture alliance / Rene Ruprecht/dpa

Zwei Autounfälle sorgen am Mittwoch und Donnerstag für einen gut beschäftigten Abschleppdienst. Die Schadenssumme liegt bei knapp 60.000 Euro.

Schäftlarn/Starnberg – Rund 25 000 Euro Blechschaden und eine Verletzte – das ist die Bilanz eins Unfalls am Mittwoch gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung der Starnberger mit der Münchner Straße in Schäftlarn. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt aus, eine 27-Jährige aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat laut Polizei wohl die Vorfahrt missachtet.

Hoher Sachschaden bei zwei Verkehrsunfällen – 68-Jährige musste ins Krankenhaus

Die junge Frau fuhr mit ihrem Opel auf der Starnberger Straße und übersah, dass von links auf der Münchner Straße eine 68-Jährige, ebenfalls aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, mit ihrem Hyundai herankam. Beim Zusammenstoß wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Einen Schaden in Höhe von mindestens 33 500 Euro hat ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Wolfratshausen angerichtet. Der junge Mann hatte am Donnerstag gegen 7.10 Uhr auf der A95 kurz nach dem Autobahndreieck Starnberg auf der linken der drei Fahrspuren die Kontrolle über seinen BMW M50 verloren.

Kollision mit Leitplanke auf A95: Schaden von mindestens 33.500 Euro

Das Auto kollidierte nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim zunächst mit der Mittelschutzplanke, schleuderte dann über die gesamte Fahrbahn nach rechts, wo es gegen die rechte Leitplanke krachte. Dort blieb der Wagen entgegen zur Fahrtrichtung liegen. Der 22-Jährige blieb unverletzt, sein BMW musste abtransportiert werden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an den Leitplanken.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.