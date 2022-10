Holzdiebe treiben vermehrt ihr Unwesen - erste Fälle im Landkreis

Von: Jannis Gogolin

Vorsicht: Wer beim Holzdiebstahl erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen. © Martin Schutt

Jetzt, wo der Winter kommt, mehren sich in Oberbayern Holzdiebstähle. Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gab es bereits erste Fälle.

Wolfratshausen – Im Winter vor dem eigenen Holzofen zu sitzen und dem Knacken der brennenden Scheite zu lauschen: Für viele Menschen ist das ein Traum – den sich immer mehr erfüllen. Öfen sind gerade eine begehrte Ware, ebenso Feuerholz. Die Energiekrise hat die Kosten für einen Kubikmeter des Brennmaterials jedoch in die Höhe schießen lassen. Bis zu 140 Prozent mehr müssen Ofenbesitzer für ein Ster Holz berappen – statt rund 70 Euro teils mehr als 200 Euro.

Holzdiebe treiben vermehrt ihr Unwesen - erste Fälle im Landkreis

Das bringt manche Menschen auf kriminelle Ideen – in Oberbayern treiben Holzdiebe vermehrt ihr Unwesen. Vor Kurzem verschwand in der Gemeinde Reichersbeuern Brennholz im Wert von 3000 Euro aus einem abgesperrten Schuppen, berichtet die Tölzer Polizei. Und in einem Waldstück zwischen den Dietramszeller Ortsteilen Jasberg und Steingau schlugen ebenfalls Holzdiebe zu. Nach Angaben der Geretsrieder Polizei lud der unbekannte Täter Holz für 130 Euro von einem umzäunten Lagerplatz in sein Fahrzeug und verschwand.

Neue Gesichter fallen auf, sagt Revierförster Robert Nörr

Der Wolfratshauser Revierförster Robert Nörr kann die Waldbesitzer aber beruhigen. „Aktuell weiß ich nur von ein paar Einzelfällen. Größere Diebstähle sind mir nicht bekannt.“ Schlage ein Langfinger zu, packe sich der in der Regel nur Kleinstmengen: „Brennholz ist schwer, für nennenswerte Beute braucht man größere Fahrzeuge – die erzeugen viel Aufmerksamkeit.“ Auch „neue Gesichter“ fallen laut Nörr auf. Ihm, dem Revierförster, oder anderen Ortskundigen, die häufig in den Wäldern unterwegs sind. „Es gibt hier eigentlich nur drei Firmen, die in größerem Stil Holz verladen. Und: Die Waldbesitzer sind den meisten geläufig, jemand Fremden erkennt man da schnell.“ Wer mutmaßt, dass sich Verbotenes tut, an den appelliert der Revierförster, „die Personen einfach kurz anzusprechen“:

Robert Nörr, Förster der Bayerischen Forstverwaltung in den Gebieten Wolfratshausen, Egling und Icking. © Archiv

Täter gefasst durch aufmerksame Bewohner

Auf aufmerksame Spaziergänger setzt auch Johann Killer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen. „Vor 15 Jahren gab es einen größeren Fall in Egling. Der Lkw, der die Stämme abtransportiert hat, kam aus Oberösterreich. Das hat jemand beobachtet – und die Täter sind gefasst worden.“

Lohnenswerte Beute schwer zu finden

Der gemeine Holzdieb kommt nach Killers Erfahrungen mit einem Pkw. „Aber wie viel Holz bekommt man in einen Kofferraum? Das sind dann 100 Euro, die man sich da spart.“ Mit der Aussicht auf eine Strafanzeige und ihre schwerwiegenden Folgen sei das „eine sehr dumme Idee“, betont der Land- und Forstwirt. „In dörflichen Strukturen“, in denen qasi jeder jeden kennt, brauche ein Holzdieb zudem „sehr viel Mut und Risikobereitschaft.“

Geretsried: Bisher nur geringe Mengen verschwunden

Die Stadt Geretsried hat ebenfalls ein wachsames Auge auf ihre 150 Hektar Wald. die der Kommune gehören. Ute Raach, Geschäftsführerin im Rathauses, ist nach Rücksprache mit Revierförster Sebastian Schlenz „ganz froh, dass wir aktuell keine Zunahme an Fällen zu vermelden haben“. Holzdiebstahl komme im Stadtwald zwar immer mal wieder vor. Doch laut Raach verschwinden nur geringe Mengen.

Holzsammeln nicht verboten: Jedoch gelten gewisse Regeln

Übrigens: Holzsammeln im Wald ist zwar erlaubt, „allerdings gilt das nur für Leseholz“, erklärt Raach im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu zählen „heruntergefallene Teile der Baumrinde oder kleine Äste mit weniger als zehn Zentimetern Durchmesser. Die dürfen mitgenommen werden“.

