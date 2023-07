„Honigland“: Spiegel-Bestsellerautorin aus Wolfratshausen veröffentlicht historischen Spionage-Thriller

Von: Bettina Sewald

Teilen

Wie willst du einem dummen Menschen erklären, dass er dumm ist, einem Fanatiker, dass er fanatisch ist? Hanni Münzer Zeit zum Lesen im eigenen Garten hat die Wolfratshauser Bestsellerautorin Hanni Münzer selten. Viel öfter sitzt sie diszipliniert am Schreibtisch. © Bettina Seewald

Die Wolfratshauser Beststellerautorin Hanni Münzer veröffentlicht den ersten Teil eines Spionage-Thrillers mit dem Titel „Honigland – Am Ende der Nacht“.

Wolfratshausen – Die Wolfratshauser Spiegel-Bestsellerautorin Hanni Münzer bastelt weiter an ihrem „Hanniversum“. Oder ist es gar – mit Blick auf die Honigtot-Saga, die jetzt in die nächste Runde geht – das „Honeyversum“? Pünktlich zum Start der Sommerferien ist „Honigland – Am Ende der Nacht“ im Piper-Verlag erschienen.

Von Hanni zu Honey ist es akustisch jedenfalls nur ein Katzensprung. Dabei liebt die Bestsellerautorin vor allem Hunde. Bislang spielt in jedem ihrer inzwischen 14 Romane eine Fellnase mindestens eine kleine Nebenrolle. In ihrem neuen Werk ist es Monsieur Fortuné, der Mops von Daisys französischer Mama Yvette, der neben Daisys geliebter Stute Nereide dem historischen Hintergrund ein wenig Verspieltheit belässt. Die 58-Jährige hat ihr aktuelles Werk den „unbekannten Heldinnen, deren Geschichten nie erzählt wurden“, gewidmet.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Charaktere nah am wahren geschichtlichen Geschehen entwickelt sind. „Die Figuren, egal ob fiktiv oder historisch, sind natürlich in ihren Handlungen und Empfindungen sowie in ihrem Wortschatz entsprechend dem damaligen Zeitgeist abgebildet“, betont Münzer im Gespräch mit dem Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur. Um Missverständnissen vorzubeugen, distanziert sie sich in einem Nachwort von jeglichen fragwürdigen Kommentaren und falschem Beifall, auch wenn es ihr widerstrebt, das Selbstverständliche zu betonen. „Aber“, sagt die Wolfratshauserin, „das ist ja das Dilemma allgemein. Wie willst du einem dummen Menschen erklären, dass er dumm ist, einem Fanatiker, dass er fanatisch ist?“

Wie willst du einem dummen Menschen erklären, dass er dumm ist, einem Fanatiker, dass er fanatisch ist?

Die international erfolgreiche Schriftstellerin („Honigtot“ wurde in 18 Sprachen übersetzt und begeistert seit 2014 ein Millionenpublikum) zeigt sich grundsätzlich offen für Kritik und Anregungen: „Manchmal lasse ich mich davon sogar inspirieren oder verarbeite einen Kommentar in einer der nächsten Geschichten.“ So habe sie die etwas eigenwillige Bemerkung „Früher haben die Frauen getöpfert, heute schreiben sie Romane“ veranlasst, eine Frauenfigur in eines ihrer Werke einzubauen, die töpfert. Münzer setzt fröhlich lachend hinterher: „Aber sie hat ausschließlich Penisse gefertigt.“ Angst vor einem Shitstorm hat Münzer nicht: „Frei nach Luther, der Name Shitstorm besagt es ja schon, dass nur aus einem kranken Hintern ein kranker Furz kommen kann.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Honigland – Vom seicht anmutenden Liebesroman zum Spionage-Thriller mit Hochspannung

Zurück zu „Honigland“: Die Geschichte um Daisy (mit vollem Namen Marguerite von Tessendorf) spielt ab dem Jahr 1928 unter anderem in Pommern und in Paris. Die junge Protagonistin hat auf einer Reise nach Paris mit Mutter Yvette und Schwester Violette ein wegweisendes Tête-à-Tête mit keiner geringeren als der weltberühmten Modeschöpferin Coco Chanel. Außerdem spielt der legendäre Flugzeugpilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry eine nicht unwichtige Rolle. Nach ihrem Aufenthalt in Frankreich ist der Gedanke an ein standesgemäßes Leben an der Seite eines adeligen Ehemannes für Daisy jedenfalls passé. Auch wenn sie noch ahnungslos ist, wohin ihr Weg sie führen wird: Eine Heirat kommt für sie nicht in Frage.

Ganz genaue Vorstellungen hat hingegen Daisys Freundin Mitzi. Sie strebt eine Karriere als Künstlerin in Berlin an. Doch die sich bedrohlich abzeichnenden politischen Entwicklungen machen alle Pläne zunichte und lenken die Leben der ungleichen Freundinnen in eine vollkommen andere Richtung.

Das Buch sollte ursprünglich nicht so lang werden. Aber es ging mir – ähnlich wie einem meiner Schreibvorbilder, J.R.R. Tolkien, – und die Geschichte wuchs und wuchs.

Was als seicht anmutender Liebesroman anfängt, entwickelt sich schnell zu einem immer spannender werdenden Spionage-Thriller. Historische und erfundene Persönlichkeiten treffen dabei auf „alte Bekannte“ wie beispielsweise die Opernsängerin Elisabeth Malpran aus „Honigtot“ sowie Marlene (aus dem gleichnamigen Roman). Konsequenterweise auch auf dem Cover. Darauf ist dasselbe Model abgebildet, das schon auf dem „Marlene“-Cover zu sehen ist. „Honigland“ endet nach über 550 Seiten jäh mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger. Mehr wird an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten.

Die Autorin entschuldigt sich mit einem Augenzwinkern: „Das Buch sollte ursprünglich nicht so lang werden. Aber es ging mir – ähnlich wie einem meiner Schreibvorbilder, J.R.R. Tolkien, – und die Geschichte wuchs und wuchs.“ Teil zwei, „Honigstaat“, erscheint aller Voraussicht nach im Dezember.

Info: „Honigland – Am Ende der Nacht“ ist als Paperback im Piper-Verlag erschienen. Das Buch hat 576 Seiten und kostet 17 Euro.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.