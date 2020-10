HSG-Frauen: Alt und Jung zu einem Team formen

Ein Team mit jeder Menge Potenzial: die HSG-Handballerinnen mit (hi. v. li.) Co-Trainer Markus Goblirsch, Michelle Pioker, Janica Wrabel, Selina Mikulla, Loredana Miricioiu, Emily Seemann, Anica Friedrich, Trainerin Silvia Klein sowie (vo.) Greta Esch, Kristina Frank, Felicitas Hörl, Yvonne Goß, Marina Demmeler und Daniela Kurka (Mannschaftsverantwortliche).

HANDBALL

von Patrick Staar schließen

Alles neu bei der HSG Isar-Loisach: Das Frauen-Team und die A-Jugend haben fusioniert, zwei Trainer kümmern sich nun um die neu gebildete Mannschaft, und die Auswahl an Spielerinnen ist ungewohnt groß. Entsprechend optimistisch blickt Trainerin Silvia Klein der Bezirksoberliga-Saison entgegen, die am Samstag (15 Uhr) mit der Partie beim SC Unterpfaffenhofen-Germering startet: „Von der Stärke her können wir sehr, sehr gut mithalten.“