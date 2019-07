HSG Isar-Loisach: Der neue Trainer ist ein Top-Torjäger

Adrian Marcu wechselt vom TV Bad Tölz zum Bezirksoberliga-Aufsteiger nach Wolfratshausen

Wolfratshausen/Bad Tölz – Auch wenn Adrian Ioan Marcu mittlerweile 32 Jahre alt ist – der gebürtige Rumäne unterstrich auch in der abgelaufenen Handball-Saison, dass er ein Ausnahmespieler ist. Mit seinen 136 Toren in 21 Partien war der Linkshänder maßgeblich daran beteiligt, dass der TV Bad Tölz nach mäßigem Start noch einen erfreulichen vierten Tabellenplatz belegte. Dass Marcu nach nun sieben erfolgreichen Jahren als Trainer ausgerechnet zum Landkreis-Rivalen HSG Isar-Loisach wechselt, trifft die Isarwinkler hart. „Ja, es ist ein Verlust für uns“, bedauert TV-Abteilungsleiter Christopher Jochem, äußert aber zugleich Verständnis, „dass Adrian sich als Trainer beziehungsweise höherklassig versuchen will“. Bereits im vergangenen Jahr war der Topscorer der Handball-Bezirksliga Hauptdarsteller eines Sommertheaters. Erst wollte Marcu als Coach zur HSG gehen, überlegte jedoch auf Bitten der Tölzer, weiterhin für sie zu spielen – eine Lösung, die nicht praktikabel war, weshalb der Wechsel komplett ad acta gelegt wurde. Nach der triumphalen Meisterschaft der HSG-Herren mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga stand Dr. Peter Seemann jedoch erneut vor der Aufgabe, einen neuen Coach zu suchen. „Unser bisheriger Übungsleiter Markus Goblirsch hat frühzeitig mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr zur Verfügungen stehen und eine neue Aufgabe im Nachwuchsbereich übernehmen wird“, berichtet der Vorsitzende der Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried auf Anfrage. Er habe daraufhin eine Suchanzeige in einem Handball-Portal im Internet aufgegeben und außerdem seine persönlichen Kontakte in der Szene für Gespräche genutzt. „Unter anderem habe ich auch bei Adrian vorgesprochen, der Interesse bekundet hat, weil er als Spieler kürzer treten und als Trainer arbeiten möchte“, berichtet Seemann. Dass die HSG künftig in der Bezirksoberliga an den Start geht, sei sicherlich ein Bonus gewesen.

Dass man in Bad Tölz nicht glücklich über den Wechsel Marcus ist, kann der Vorsitzende nachvollziehen. „Aber ich sehe das als ganz normalen Vorgang“, so Seeman. Auch die HSG habe schon erleben müssen, dass überaus talentierte A-Junioren in höhere Gefilde nach München, Herrsching oder sogar Großwallstadt abgewandert seien: „Da hat uns auch niemand gefragt. Wir jedenfalls haben Adrian nicht abgeworben.“ Seemann bestätigt auf Anfrage auch, dass der 32-Jährige auch einen Spielerpass für die HSG beantragen wird. „Allerdings ist so eine Aufgabe als Spielertrainer nicht immer ganz einfach“, zeigt sich der Klubchef skeptisch. In erster Linie sei es wichtig, dass Marcu mit seinem künftigen Co-Trainer Alexander Schmidt gut zusammenarbeite. Seemann: „Das oberste Ziel ist ganz klar erst einmal der Klassenerhalt. Später kann man gegebenenfalls die Zielsetzung immer noch korrigieren.“

Christopher Jochem ist von Marcu persönlich über dessen Pläne informiert worden. „Wir haben gute Gespräche geführt“, betont der Tölzer Handball-Chef. Der Rumäne habe dem Klub in den vergangenen sieben Jahren sehr weitergeholfen – „nicht nur als Spielmacher und Torjäger, sondern auch, weil er die jungen Leute gut führen kann“. Es habe deshalb Überlegungen gegeben, Marcu als Trainer der A-Junioren in der Bayernliga zu installieren. Allerdings scheiterte die Mannschaft in der Qualifikation und wurde schließlich vom Spielbetrieb abgemeldet.

Im Herrenbereich setzt der TV weiterhin auf Chefcoach Martin Barth, der von seinem Bruder Karsten unterstützt wird. „Zwei sehr gute Trainer“, so Jochem, deren Aufgabe es nach dem Weggang von Marcu jetzt sei, „verstärkt Leute aus dem eigenen Nachwuchs an die Mannschaft heranzuführen und diese taktisch breiter aufzustellen. Denn bislang war unser Spiel halt doch sehr auf Adrian ausgerichtet.“

TV-Chef Jochem: „Es gibt kein böses Blut zwischen unseren Vereinen“

Dass sein langjähriger Topscorer nun ausgerechnet zum Landkreis-Rivalen nach Wolfratshausen wechselt, sieht der Tölzer Spartenleiter dennoch gelassen: „Wir haben uns mit den Verantwortlichen der HSG ausgesprochen, da gibt es kein böses Blut zwischen unseren Vereinen.“ Er könne die Entscheidung der Isar-Loisach nachvollziehen: „Sie haben ehrgeizige Ziele und holen sich deshalb Verstärkung aus der Region.“