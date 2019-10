HSG: Mit Trommeln und Tröten zum ersten Sieg

Handball-Spielgemeinschaft Isar-Loisach feiert beim Heimdebüt in der Bezirksoberliga einen 35:26-Erfolg gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz.

Wolfratshausen– Im zweiten Anlauf hat es für die Männer der HSG Isar-Loisach geklappt: Mit 35:26 (16:10) besiegten sie die SG Kaufbeuren/Neugablonz und landeten den ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga.

Um die 150 Fans hatte die Heimpremiere angelockt. Und die sorgten mit Trommeln und Tröten für einen infernalischen Lärm in der Dreifachturnhalle am Hammerschmiedweg. Derart angetrieben legte die HSG Mitte der ersten Halbzeit einen furiosen Zwischenspurt hin. In der elften Minute lag die HSG noch vergleichsweise knapp mit 7:5 in Führung. Doch dann spielte sie sich in einen Rausch, schloss einen Konter nach dem anderen erfolgreich ab und zog binnen 17 Minuten auf 16:9 davon.

„Wir haben die Information bekommen, dass die Kaufbeurer groß und langsam sind, und dass sie am Kreis und in der Mitte stark sind“, erläutert Trainer Adrian Marcu. „Entsprechend haben wir die ganze Woche über trainiert. Und wir haben auf Tempogegenstöße spekuliert.“ Unter dem Strich sei es in der ersten Hälfte ein „starkes Spiel gegen einen starken Gegner“ gewesen.

Nach dem Seitenwechsel war die HSG nicht mehr so dominant. Bis zur 51. Minute kamen die Gäste bedrohlich nahe auf 23:26 heran. In dieser Phase erwies sich Marcu als hellwach. Gleich zweimal schnappte er sich den Ball und schloss Tempogegenstöße erfolgreich ab, während die Gäste mal an der Latte, mal an Torhüter Bartosz Przybylak scheiterten. „Ich bin der älteste Spieler, und ich bin der Trainer – alle haben da auf mich geschaut“, beschrieb Marcu die entscheidende Spielphase. „Da habe ich mir gedacht: besser riskiere ich was, bei mir sagt keiner was, wenn es nicht klappt.“

Nach seinem Doppelschlag lief das Spiel der HSG wieder wie am Schnürchen. Ein Schmankerl war vor allem der 30. Treffer: Konstantin Seemann zog zwei Spieler auf sich, spielte den Ball hinter seinem Rücken zum frei stehenden Florian Mehrkens, der erfolgreich abschloss. Am Ende warf die HSG neun Tore Vorsprung heraus. Ein Sonderlob von Marcu gab es für Przybylak: „Er hat brutal stark gehalten.“

Am kommenden Wochenende pausieren die HSG-Männer. Weiter geht’s am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr mit der Partie in Weilheim.

HSG Isar-Loisach:

Przybylak (T), F. Seemann 3, Schindler 3, Teubert 9 (2/2), Cigan 1, Mehrkens 1, K. Seemann 3, Doko 2, Dinebier, Marcu 6, Knierim, Hermann 4 (1/2), Wolfgart 3.