HSG: Siegtreffer in der Schlusssekunde

Unterschiedliche Gefühlswelten: Während die Spieler der HSG Isar-Loisach nach dem Siegtreffer Freudensprünge machen, kauern die Gilchinger am Boden und vergraben ihre Gesichter in den Trikots.

Handball

Von Patrick Staar schließen

Gegen den TSV Gilching lagen die Handballer der HSG Isar-Loisach nur ein einziges Mal in Führung – und gewannen mit 27:26

Wolfratshausen – Kurioser, denkwürdiger und spannender als die Begegnung zwischen der HSG Isar-Loisach und dem TSV Gilching kann ein Handballspiel kaum verlaufen: 59 Minuten und 59 Sekunden stand es unentschieden, oder es führte der TSV Gilching. Nur ein einziges Sekündchen lag die HSG in Front – und dies genügte, um einen 27:26 (12:14)-Erfolg einzufahren. Schütze des umjubelten Siegtreffers quasi mit Ertönen der Schlusssirene war Marco Reimann.

Die HSG hatte große Probleme, gegen das Tabellen-Schlusslicht ins Spiel zu finden. Nach 71 Sekunden führte Gilching mit 2:0, nach acht Minuten mit 4:1. Diesem Rückstand lief die HSG fast während der gesamten Partie hinterher. Immer wieder schaffte die Mannschaft den Ausgleich – mehr aber auch nicht. Nach neun Minuten stand es 4:4, nach 17 Minuten 7:7, nach 42 Minuten 19:19. Sobald sich die HSG herangearbeitet hatte, zog Gilching wieder davon. 86 Sekunden vor Schluss führten die Gäste mit 26:24. Was folgte, war denkwürdig: Erst versenkte Bastian Wolfgart einen Siebenmeter zum 25:26. Dann fing die HSG einen Angriff ab und hatte die Chance zum Ausgleich. Marco Reimann versuchte sein Glück – und scheiterte am Gilchinger Schlussmann. Alles schien verloren, Reimann stieß einen Verzweiflungsschrei aus und raufte sich die Haare. Doch im Durcheinander sprang der Ball an den Fuß einen Gilchingers. Die HSG bekam einen Freiwurf zugesprochen, Reimann versuchte es noch mal – und traf 37 Sekunden vor Schluss mit einem frechen Lupfer zum 26:26-Ausgleich. Gilching hatte die Chance, einen letzten Angriff zu starten – und lief sich fünf Sekunden vor Schluss an der HSG-Abwehr fest. Reimann lief einen Konter – und erzielte mit der Schlusssirene tatsächlich noch den Siegtreffer, mit dem weder die 70 Zuschauer noch der Torschütze selbst gerechnet hatten. Umso großer war nach dem faszinierenden Finale der Jubel.

„Gefühlt ist die Zeit stehen geblieben“, kommentierte Reimann. „Ich hätte nicht gedacht, dass es in den paar Sekunden noch mit dem Treffer funktioniert.“ Er habe einfach nur versucht, kühlen Kopf zu bewahren und das Gelernte umzusetzen. Reimann war erst in der 50. Minute eingewechselt worden. Coach Manuel Sauer hatte ihm die Anweisung gegeben, Lücken zu suchen und Zeitstrafen zu provozieren. Diese Lücken fand er in den beiden letzten Minuten.

Entscheidend war seiner Ansicht nach, dass das Team trotz des ständigen Rückstands zusammengehalten hat: „Wir haben als Team funktioniert und uns gegenseitig gepusht. Ich war nur der, der es ausgeführt hat.“

Manuel Sauer hatte nach der dramatischen Schlussphase Mitgefühl mit dem Gegner: „Die einzige Führung in der Schlusssekunde – das tut mir leid für Gilching. Sie haben es davor mit ihrer ruhigen Art geschafft, uns auf Distanz zu halten, auch der Gilchinger Torhüter war richtig gut.“ Seine Mannschaft habe viel zu viele Chancen liegen gelassen. Trotzdem habe Sauer stets an den Siegtreffer geglaubt: „Aber je kürzer die restliche Spielzeit ist, desto weniger realistisch wird es.“

HSG Isar-Loisach: Przybylak (T), Reimann 3, S. Herrmann 1, Teubert 4 (1/1), K. Seemann 1, Dinebier (T), Friedrich 2, F. Seemann 1, Marcu 6, Neumüller 3, Hohenreiter. M. Herrmann, Wolfgart.

Lesen Sie auch: TuS Geretsried: Erstmals seit dem 16. Oktober wieder über dem Strich