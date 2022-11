„Hubert ohne Staller“: Auf Fans wartet in Wolfratshausen ein exklusives Sammlerstück

Von: Carl-Christian Eick

Hat in der neuen Tourist-Info in Wolfratshausen alles im Blick: Die städtische Tourismusmanagerin Gisela Gleißl (stehend). © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen ist die neue Tourist-Info eröffnet worden. Auf die Fans der TV-Serie „Hubert ohne Staller“ wartet ein exklusives Sammlerstück.

Wolfratshausen – Flankiert von den Spatzen-Rikscha-Zwillingen Leonie und Sarah Brandt hat Bürgermeister Klaus Heilinglechner am Freitag um exakt 10.40 Uhr die neue Tourist-Info im Gebäude am Untermarkt 10 eröffnet. „Es ist ein Schmuckstück geworden“, so Heilinglechner mit Blick auf das Große und Ganze, die generalsanierte Immobilie. Für den Rathauschef markiert das Ende der zweijährigen Bauarbeiten „den Auftakt zur geplanten Altstadt-Aufwertung“.

Geraume Zeit behandelte die Stadt ihre Immobilie am Untermarkt 10 stiefmütterlich. „Sie hatte nicht den Charakter, den eine städtische Immobilie haben sollte“, so der Bürgermeister am Freitag rückblickend. Das denkmalgeschützte Gebäude geriet zu einem Schandfleck. Der Vorschlag, dem Haus zumindest einen Verkaufsanstrich zu verpassen und anschließend einen Bürgerladen darin zu installieren, zerschlug sich im Jahr 2015. Es folgten kontroverse politische Debatten. Soll man das Gebäude einem privaten Investor überlassen? Oder soll es die Kommune selbst ertüchtigen und vermieten?

Das Ende vom Lied: Die Dienstleistungs GmbH der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) bekam 2018 den Auftrag, die Liegenschaft zu sanieren und zu erweitern. Rund 4,5 Millionen Euro investierte die Kommune in das Projekt, 1,7 Millionen Euro davon übernahm die Regierung von Oberbayern, Stichwort Städtebauförderung. Nun ist’s für den Rathauschef „eine Schlüsselimmobilie“.

Stadtmanager: Untermarkt 10 soll „lebendiger Begegnungsort für Bürger und Gäste werden“

Genutzt wird das Gebäude – abgesehen von einem vermieteten Ladenlokal im Erdgeschoss – von der Stadt. Im Februar nächsten Jahres öffnet das neu konzipierte Museum Wolfratshausen, seit Freitag läuft die Tourist-Info im Probebetrieb. Das Gesamtensemble, so Stadtmanager Dr. Stefan Werner, soll sich „zu einem lebendigen Begegnungsort für Bürger und Gäste“ entwickeln. „Einem wichtigen Begegnungsort“, ergänzte Heilinglechner.

Hereinspaziert: Bürgermeister Klaus Heilinglechner hat am Freitag die zentrale Tourist-Info im städtischen Gebäude am Untermarkt 10 in Wolfratshausen offiziell eingeweiht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viel Kraft und Herzblut hat die städtische Tourismusmanagerin Gisela Gleißl in das Vorhaben investiert. Die Liebe zum Detail ist offensichtlich. Ein Beispiel: Als Deko für die Tourist-Info dient nicht nur der Original-Kaffeeautomat aus der ARD-Vorabendserie „Hubert ohne Staller“, die in der Flößerstadt entsteht. Sondern: Aus dem Nachlass von Ludwig Graßler, dem Erfinder der Fernwanderroute von München nach Venedig, stammt unter anderem ein Fernrohr.

Der Wahl-Wolfratshauser Graßler war 2019 im Alter von 94 Jahren gestorben. „Er wollte immer unsterblich sein“, sagte sein Neffe Roland Graßler am Freitag mit einem Augenzwinkern. Seinem Onkel „da oben“ werde es mutmaßlich sehr gefallen, dass einige persönliche Gegenstände jetzt nach seinem Tod in der Tourist-Info die Zeit überdauern werden.

Die Geschichte eines Baudenkmals Im Inneren des städtischen Gebäudes ist auf einer Wand die Historie des „Baudenkmals Untermarkt 10“ dokumentiert: „Das Haus Untermarkt 10 hat eine lange Geschichte. Vermutlich war es seit Mitte des 18. Jahrhunderts als ,Pflegeschloss’ Sitz des Landgerichts Wolfratshausen. Gesichert ist, dass das Gebäude 1806 nach der Zerstörung durch einen Brand neu errichtet wurde. Es war weiterhin Sitz des Landgerichts und von 1879 bis 1962 des Amtsgerichts Wolfratshausen. In den heutigen Museumsräumen im ersten Stock befand sich einst die Wohnung des Landrichters.

Zwischen 1968 und 1975 diente das Haus als Schule. Seit 1977 beherbergte es das Heimatmuseum der Stadt. Nach einer Generalsanierung ab 2020 wurde der Untermarkt 10 mit dem umgestalteten ,Museum Wolfratshausen’, der Tourist-Information und einem Ladengeschäft zu neuem Leben erweckt.“



Wolfratshausen: „Der Tourismus hat eine Heimat gefunden“

„Der Tourismus hat eine Heimat gefunden“, stellte Gleißl sichtlich erfreut fest. Vieles, was die internationale Flößerstadt für Gäste attraktiv mache, sei in der Vergangenheit „in der Versenkung“ verschwunden. Nun könne das Angebot zentral vermarktet werden. Apropos: Damit die Loisachstadt bei Touristen nachhaltig in Erinnerung bleibt, werden in der Tourist-Info Andenken verkauft. Es gibt gesunde Leckereien von den Kräuterpädagoginnen, Flößersalz und hochprozentigen Flößergeist sowie das Wolfratshauser Wimmelmalbuch für Kinder.

Wolfratshausen: Exklusiver Kaffeebecher mit „Hubert ohne Staller“-Logo

Auf die Fans von „Hubert ohne Staller“ wartet ein Unikat: In „zähen Verhandlungen“, so Gleißl, sei es gelungen, die Inhaber der Urheberrechte dafür zu gewinnen, dass ein wiederverwendbarer Kaffeebecher mit dem Logo der TV-Sendung produziert werden darf. Entstanden ist ein Sammlerstück, „das es nur in Wolfratshausen gibt“, sagte die Tourismusmanagerin. Druckfrisch ist zudem die neue Infobroschüre „Wolfratshausen – mächtig im Fluss“, die in der Tourist-Info ausliegt.

Bürgermeister Heilinglechner warf bereits einen Blick voraus: Das neue Museum Wolfratshausen (die Räume waren am Freitag streng verschlossen: „Kein Zutritt!“) wird nach seinen Worten am 10. Februar seine Pforten öffnen. „Es wird ein sagenhaft tolles Museum“, schwärmte der Rathauschef. „Ein Museum, auf das wir in Zukunft stolz sein können.“ (cce)

