Hubert und/ohne Staller, Märchenwald, Floßfahren : Wolfratshausen wirbt für Tourismus

Von: Dominik Stallein

Charmante Werbeträgerinnen: Auch mit der Spatzen-Rikscha der Zwillingsschwestern Leonie und Sarah Brand wirbt die Stadt um Touristen. © Screenshot/Tourismus.Wolfratshausen.de

Die Stadt Wolfratshausen startet eine Tourismusoffensive: In neuen Imagefilmen zeigt sie viele Attraktionen für Familien und Kinder.

Wolfratshausen – Mehrere tausend Tagestouristen besuchen die Loisachstadt jedes Jahr. Die Kommune möchte diese Zahl mindestens beibehalten – und startet eine neue Werbeoffensive für den Urlaubsort Wolfratshausen. Zwei Werbefilme wurden dafür produziert und zudem eine neue Broschüre gedruckt.

„Mächtig im Fluss“ heißt eines der beiden Videos. In dem Film, der ohne Worte auskommt, wird ein Pärchen auf einem Bummel durch die Stadt mit der Kamera begleitet. Drehorte sind der Japanische Garten, der Loisachradweg und der Biergarten des Wirtshauses Flößerei. Auch auf einer Rundfahrt in der Spatzen-Rikscha durch die Altstadt ist das Pärchen zu sehen. Die Natur in der Stadt – allen voran die Loisach – nimmt ebenfalls eine Hauptrolle in dem Video ein.

Familienausflug in den Märchenwald oder auf den Spuren von Hubert und Staller: Wolfratshausen hat breites Angebot für Touristen

Einen Familienausflug mit Kindern zeichnet der zweite Imagefilm nach. Auf dem Walderlebnispfad im Bergwald, auf dem Kinderflößerpfad sowie im Freizeitpark Märchenwald verfolgt die Kamera die Erlebnisse einer vierköpfigen Familie. Natürlich wandeln sie auch auf den Spuren der TV-Ermittler „Hubert und/ohne Staller“.

Kultur in der Loisachhalle oder das Thema Flößerei: Broschüre über Wolfratshauser Höhepunkte

In der neuen „Imagebroschüre“ werden die verschiedenen Attraktionen der Stadt präsentiert. Das Thema Flößerei, so heißt es in dem Faltblatt, könne man zum Beispiel anhand des Hörpfades erkunden, die Spuren der ARD-Cops von Hubert und Staller auf dem Themenweg oder einer Radltour verfolgen. Das Veranstaltungsprogramm in der Loisachhalle, an der alten Floßlände und auf der Bergwaldbühne – die aktuell nicht bespielt werden kann – kann man mit einem QR-Code überblicken.

Wandern in und um Wolfratshausen: Traumpfad führt durch Loisachstadt

Aktive Erholung in der Natur bieten laut Broschüre diverse Rad- und Wanderwege wie der Traumpfad München-Venedig und die Pupplinger Au. Die über tausendjährige Geschichte der Stadt wird im Museum, im Stadtarchiv, im Erinnerungsort Badehaus oder in der historischen Altstadt greifbar.

Über die neue Broschüre informiert die Stadt auf ihrer Internetseite. „Sie soll einen guten Überblick über Wolfratshausen und die unterschiedlichen Aktivitäten in der Stadt und dem Umland aufzeigen.“ Filme und Broschüre sind auf der Internetseite www.tourismus.wolfratshausen.de zu finden.

