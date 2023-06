Amtsgericht

Von Rudi Stallein schließen

Zwei Tierhalter standen wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Ihre Hunde hatten einen Spaziergänger an der Isar attackiert.

Wolfratshausen – Im Naturschutzgebiet an der Isar sollen Hunde nur an der Leine geführt werden. Weil sie diese Bestimmung des Landratsamtes ignorierten, handelten sich eine Frau (39) und ein Mann (53) aus Wolfratshausen Ärger mit der Justiz ein. Sie mussten sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten: Ein Spaziergänger (52) war von den Vierbeinern gebissen worden.

Hunde greifen Spaziergänger an der Isar an - ohne Leine im Naturschutzgebiet

Gegen eine Zahlung von jeweils 250 Euro an den Tierschutzverein wurde das Verfahren eingestellt. Der Vorfall ereignete sich am 6. Dezember vorigen Jahres gegen 15.30 Uhr im Naturschutzgebiet nahe der Waldramer Schule. Der Geschädigte war nach eigener Aussage in den Isarauen spazieren gegangen, mit Kopfhörern auf den Ohren einem Podcast lauschend, als er „aus dem Augenwinkel wahrgenommen habe, dass ein schwarz-weißer Hund auf mich zustürzt und mir in den Unterschenkel beißt“. Kurz darauf sei ein zweiter Hund – „sieht aus wie ein Wolf, ist ein anderes Kaliber“ – auf ihn zugestürzt und habe ihn ebenfalls gebissen, „in den Oberschenkel“. Zehn bis zwölf Bisse will der Angegriffene erlitten haben. Während er nach den Hunden getreten habe, seien der Mann und die Frau ihren Tieren „gemächlichen Schrittes“ gefolgt. „Wenn ich zu Fall gekommen wäre, hätte das richtig böse enden können“, beendete der Geschädigte seine Aussage vor Gericht.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Spaziergänger von Hunden attackiert - Tierhalter stehen vor Gericht

Im medizinischen Bericht waren lediglich zwei „oberflächliche“ Bisse dokumentiert, die folgenlos verheilt seien. „Es war falsch, die Hunde nicht anzuleinen“, entschuldigte sich die 39-Jährige, die ihre Hündin als „jung und frech“ beschrieb, bei dem Geschädigten. „Aber wir hätten das ja auch anders regeln können. Sie hätten ja mit mir reden können.“ Dazu habe jedoch keine Möglichkeit bestanden, wie der Mann neben ihr auf der Anklagebank betonte. „Der Herr war nicht zu beruhigen, er war völlig außer sich“, erklärte der 52-Jährige.

250 Euro an Tierschutzverein: Verfahren gegen Hundebesitzer wurde eingestellt

„Man muss die Kirche im Dorf lassen. Wenn man sich normal verhält, passiert nichts. Aber er rotierte mit den Armen, hat geschrien. Wir werden öfter mit solchen Situationen konfrontiert.“ Allerdings bestritt der Angeklagte, dass die zwei Hunde jemals gebissen hätten. „Also, gezwickt lasse ich mir gerade noch eingehen“, bekräftigte die Frau. „Sonst wäre es anders ausgegangen.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Versteifen Sie sich nicht aufs Beißen“, entgegnete Richter Helmut Berger. „Zwicken oder Kratzen würde reichen, das mag ich auch nicht.“ Der Geschädigte erklärte, kein Interesse an einer Bestrafung der Hundehalter zu haben. Es genüge ihm, „wenn erreicht wird, das sowas nicht wieder passieren kann“. Seit dem Vorfall sei sie „eifrig mit dem Hund am Trainieren“, erklärte die Frau. Beide Angeklagte beteuerten, aus dem Vorfall gelernt zu haben und die Hunde jetzt an die Leine zu nehmen. Der Richter verzichtete auf eine Verurteilung und stellte das Verfahren vorläufig ein. Im Gegenzug müssen die Beschuldigten je 250 Euro an den Tierschutzverein Wolfratshausen-Geretsried zahlen.

Allerhand kuriose und witzige Zitate: Die gab es auch im Jahr 2022 wieder im Wolfratshauser Amtsgericht zu hören. Ein Überblick von unserem Gerichtsreporter.