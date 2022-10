Sie nähte Kleider fürs ganze Dorf: Trachtenschneiderin feiert 95. Geburtstag

„Die Resi hat immer viel gearbeitet“

Als Trachtenschneiderin ist Therese Zellner in Icking hoch angesehen. Sie hat immer viel gearbeitet - vielleicht das Geheimnis, um im Alter fit zu bleiben.

Wolfratshausen – Mit buntem Blumenstrauß, Restaurantgutschein und Glückwunschkarte eilte Zweiter Bürgermeister Günther Eibl am Montag zu einer Familienfeier ins Rat.Haus.Café. in Wolfratshausen Die gebürtige Ickingerin Therese Zellner – besser bekannt als Resi – stieß dort mit einem Glas Prosecco auf ihren 95. Geburtstag an. Tochter Waltraud Salberg hatte sie zu diesem Anlass geschminkt und auch die Frisur gestylt. Die Jubilarin fühlte sich angesichts des Trubels um ihre Person geschmeichelt. „Das wäre doch nicht nötig gewesen“, gab sie sich bescheiden.

Icking/Wolfratshausen: Therese Zellner feiert 95. Geburtstag

Geboren 1927 im Haus des Gasthofs Klostermaier in Icking, hatte die gelernte Trachtenschneiderin schon in jungen Jahren viel zu tun. „Die Resi hat immer viel gearbeitet, sie hat sogar nachts Kleider für die Kommunion, Konfirmation sowie andere Anlässe für ganz Icking genäht“, erinnerte sich Salberg. Zudem hatte sie drei Töchter, einen mittlerweile verstorbenen Sohn und ihren Ehemann zu versorgen.

Ihren in Nantwein aufgewachsenen späteren Gatten Bernhard Zellner lernte sie an einem Tanzabend in der damals eigenständigen Gemeinde Weidach kennen. 1956 bezog die junge Familie ein eigenes Haus in Icking. Weil das Geld damals knapp war, half sie ihrem Mann – ein Maurermeister – auch noch auf verschiedenen Baustellen. In der knapp bemessenen Freizeit fuhren die beiden Ski und waren beim WSVI Icking aktiv.

Der Enkel findet: „Man kann mit ihr zu jeder Zeit einfach über alles reden“

2011 verstarb Therese Zellners Mann im Alter von 86 Jahren. Seit 2018 lebt sie im Seniorenwohnpark „Isar-Loisach“ am Wolfratshauser Moosbauerweg. Wenn die rüstige Seniorin heute ihre drei Töchter, fünf Enkel und vier Urenkel sieht, erhellt ein sympathisches Lächeln den Raum. Dass der Familienzusammenhalt immer noch groß ist, zeigte sich nicht nur bei der Feierstunde im Rat.Haus.Café. „Man kann mit ihr zu jeder Zeit einfach über alles reden“, lobte Enkel Markus Fuchs die Auffassungsgabe seiner Oma.

Mit dem Nähen hat Therese Zellner zwar vor vier Jahren aufgehört. „Sie ist aber heute noch in Icking hoch angesehen“, berichtete Waltraud Salberg. Vielleicht ist es ja gerade diese bis ins hohe Alter spürbare Aktivität, die Resi Zellner geistig und körperlich fit hält.

