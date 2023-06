Illegale Fotos und Videos – Richterin wird deutlich: „Das sind schwerste Verbrechen“

Von: Rudi Stallein

Vor dem Amtsgericht stand ein 25-jähriger Wolfratshauser wegen des Besitzes kinderpornografischer © . Er kassierte eine Geldstrafe. Foto: sh/Archiv

Ein Wolfratshauser wurde wegen des Besitzes von kinderpornografischer Fotos zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richterin fand deutliche Worte.

Wolfratshausen – Wegen mehr als 300 kinderpornografischen Fotos, 18 Videos mit gleichen Inhalten und 148 jugendpornografischen Bilddateien, die sich auf mehreren seiner Handys befanden, musste sich ein heute 25-jähriger Wolfratshauser vor Gericht verantworten. Weil er bei den frühesten Taten erst 19 Jahre alt gewesen war, wurde sein Fall vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Wolfratshausen verhandelt.

Damals, im Juni 2017 und an Weihnachten ein Jahr später, hatte der Heranwachsende Fotos seines Geschlechtsteils an ein 13- und an ein 15-jähriges Mädchen gesendet. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Lageristen des sexuellen Missbrauchs sowie des Besitzes und der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Schriften. Er kam mit einer Geldstrafe von 2000 Euro milde davon.

Dabei hatte der Angeklagte riesiges Glück. Die Durchsuchung, bei der die Polizei auf die 450 verbotenen Dateien stieß, fand am 25. Juni 2021 in der Wohnung des Beschuldigten statt. Sechs Tage später wurde das Strafmaß für Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften (Paragraf 184b Strafgesetzbuch) drastisch erhöht. Zuvor war der Strafrahmen bei drei Monaten bis zu fünf Jahren gelegen. „Heute ist die Mindeststrafe für jedes einzelne Bild ein Jahr Gefängnis. Das muss ihnen bewusst sein“, gab Richterin Friederike Kirschstein-Freund dem Angeklagten am Ende ihrer Urteilsbegründung mit auf den Weg.

Zuvor hatte der junge Mann, dem anzusehen war, dass er sich für die Sache schämte, deutliche Worte der Richterin provoziert. „Ich bin es leid, dass Leute hier sitzen und lapidar sagen, das sammelt sich an“, herrschte Kirschstein-Freund den 25-jährigen an. „Das sind schwerste Verbrechen.“ Die gefundene Menge sei deutlich mehr, als sich „aus Versehen ansammelt“, wie der Angeklagte dem Gericht hatte weismachen wollen. Zwar räumte er ein, Fehler begangen zu haben, aber zu seinen Motiven machte der Beschuldigte keine Angaben.

Warnschuss für 25-jährigen Angeklagten: „Das nächste Mal wird‘s heftig“

„Ein Gespräch war schwierig, weil er nicht so gerne darüber sprechen wollte“, erklärte Jugendgerichtshelfer Andreas Dlugosch vor Gericht. „Es ist ihm peinlich.“ Aber Einsicht und Reue seien beim Angeklagten durchaus vorhanden. Die Richterin empfahl ihm, für den Fall, dass er wieder mal solche Fotos erhalten sollte: „Löschen, den Absender blockieren, in den Chat schreiben, was das für ein Scheiß ist. Deutlich machen, dass das nicht mehr akzeptiert und bei der Polizei angezeigt wird – das ist die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden.“ Verteidiger Holger Hesterberg äußerte, an seinen Mandanten gewandt, die Hoffnung, „dass dieses Verfahren ein Warnschuss ist, aus dem er gelernt hat. Das nächste Mal wird’s heftig.“

Richterin Kirschstein-Freund folgte dem Vorschlag des Jugendgerichtshelfers und verurteilte den Wolfratshauser zu 2000 Euro Geldstrafe, die dieser in fünf Raten an den Kinderschutzbund Bayern zahlen muss. Dass der Angeklagte Scham und Reue zeigte und sich aus den Chatgruppen abgemeldet hatte, wertete das Gericht strafmildernd. „Sie können jedem, der ihnen so etwas schickt, sagen: Lass das, Finger weg, das ist nicht in Ordnung“, redete die Richterin dem jungen Mann noch einmal ins Gewissen. „Wenn Sie das aus der Verhandlung mitnehmen, haben wir alle was davon – am meisten aber die Kinder, die auf übelste Weise missbraucht werden.“

