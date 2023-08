„Do it yourself“ im Jugendhaus: Ferienpasskinder bringen Räder auf Vordermann

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Handwerker unter sich: Max Aichbichler und Frank Webinger (2. und 3. v. li.) zeigen, wie man Fahrräder repariert. © SaBINE Hermsdorf-Hiss

„Do it yourself“ stand für die Ferienpasskinder im Jugendhaus La Vida auf dem Programm: Gut zwei Stunden lang beschäftigten sich vier Jugendliche mit Fahrradreparaturen.

Wolfratshausen – „Do it yourself“ hieß es im Rahmen des Ferienpasses im Jugendhaus La Vida. „Vieles, was an einem Bike kaputt geht, kann man selbst ganz einfach richten“, sagte Jugendhausleiter Max Aichbichler. Ein Angebot, das vier Jugendliche mit ihren Drahteseln gerne annahmen.

Ferienpass in Wolfratshausen: „Do it yourself“ im Jugendhaus La Vida

Der zehnjährige Lukas fand „es wichtig, dass man sich im Notfall, zum Beispiel, wenn man einen Platten hat, selbst helfen kann“ und stellte sein Fahrrad auf den Kopf. Mehr Probleme als einen luftlosen Reifen hatte der elfjährige Franz. „Das Fahrrad stand mit dem Zettel ,Zu verschenken‘ am Straßenrand“, erzählte er und deutete auf ein graues Bike. „Ziemlich schrottig, aber vielleicht geht doch noch etwas.“

Max Aichbichler, der sich mit Frank Webinger der großen und kleinen Probleme rund ums Rad annahm, bestätigte, dass Platten die Nummer eins unter den Schäden sind. „Deshalb schauen wir uns nun einmal an, wie man einen Schlauch flicken kann.“ Als zweiten Punkt planten die beiden Männer einen Bremsencheck. „Ist ja nicht lustig, wenn du die Rampe oder den Berg runterfährst und nicht mehr anhalten kannst.“ Anschließend richtete man das Augenmerk auf Schaltung und Verschraubungen.

Ferienpass in Wolfratshausen: Kinder bringen Räder auf Vordermann

Schnell bauten die Jugendlichen die Vorderreifen aus und zogen mithilfe eines Reifenhebers den Mantel herunter. „Tastet ganz sorgfältig das Innere ab“, forderte Webinger die Jugendlichen auf. „Denn wenn Ihr einen Nagel eingefahren habt, nutzt Euch ein neuer Schlauch auch nichts.“ Der Fahrradexperte wusste, wovon er sprach: „Fühl mal“, forderte er Finn (zwölf) auf, „hier steckt ein Metalldorn drin.“

Auch für den Vierten im Bunde, Mattis, erwies sich die Fahrradwerkstatt als Segen. „Du bist schon mal mit einem Platten gefahren, gell?“ fragte Aichbichler nach, als er die aufgeraute Seite der Felge sieht. Der Zwölfjährige nickt. „Das werden wir jetzt gleich erst einmal abfeilen, damit nicht der nächste folgt.“

Etwa zwei Stunden lang brachten die Kinder mit den beiden Erwachsenen ihre Räder auf Vordermann. Nach Hause gingen sie nicht nur mit ihrem neu erworbenem Wissen, sondern auch mit einem zweckmäßigen Tool: „Den Reifenheber“, sagte Aichbichler, „dürft ihr als Geschenk gleich mitnehmen.“ sh

